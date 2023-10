Libri, scrittori e letteratura: parte il Festival del Racconto

Da oggi fino a domenica tra Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera arriva la Festa del Racconto: oltre 50 eventi con grandi nomi della cultura. Ecco alcune pillole di questi cinque giorni ricchissimi di appuntamenti: la lezione di letteratura con lo scrittore Marco Drago "1941: La scoperta dell’America" domani alle 21 a Soliera; l’emblematica lezione di Roberto Saviano "La scelta del coraggio. Racconto dunque resisto", venerdì alle 18.30 a Carpi, e Paolo Nori con il monologo "A cosa servono i russi. Perché passo la mia vita con in mano dei libri scritti in una città, Pietroburgo, lontana tremila chilometri da dove abito io", venerdì alle 21 a Carpi. Sempre a Carpi, alle 21.15, appuntamento con Cecilia Sala e il suo podcast ‘Stories’. Sabato è giornata di incontri con gli autori: Viola Ardone con il suo ‘Grande Meraviglia’; Irene Vallejo che presenta ‘Il mio arco riposa muto’ e, infine, Francesco Piccolo con ‘La bella confusione’ (rispettivamente alle 10.30, alle 16 e alle 19 a Carpi). Sempre sabato appuntamento con il reading letterario ‘Vrascadù: un’affabulazione sentimentale’, con Fabio Stassi e Neri Marcorè (alle 21 a Carpi). Domenica da non perdere la ‘Rassegna stampa del Post’ con il direttore Luca Sofri e il vicedirettore Francesco Costa (alle 10.30 a Carpi). Poi, alle 19.30, il reading "Il giudizio universale" con Antonio Manzini e Tullio Sorrentino che portano in scena un racconto inedito che ha come protagonista l’amatissimo vicequestore Rocco Schiavone. La chiusura della festa è affidata a Vinicio Capossela, in concerto domenica alle 21 al Teatro Comunale di Carpi. Per il programma completo visitare il sito www.festadelracconto.it.