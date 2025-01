Bufera su libro di scuola che critica Salvini. Il ministro: “Intollerabile”. Valditara: “Fa propaganda”

Carpi (Modena), 20 gennaio 2025 – E’ bufera su un passaggio contenuto in un libro di testo di inglese in dotazione in alcune classi del liceo Fanti di Carpi (Modena). Il consigliere comunale della Lega, Giulio Bonzanini, su segnalazione di vari genitori, ha evidenziato come nel pezzo in questione ci sia “un esplicito ed improprio attacco politico contro la Lega e l'operato di Matteo Salvini nel ridurre gli sbarchi durante il suo mandato come Ministro degli Interni”.

In poche ore la notizia è diventata virale e da Carpi è arrivata a Roma. "Un libro di testo di un liceo di Carpi - tuona Matteo Salvini, ministro dei Trasporti - commenta i Decreti sicurezza approvati quando ero Ministro dell’Interno come ‘alcune delle peggiori politiche imposte’, ribadendo che la loro revoca voluta dal governo Pd-5 stelle andava ‘nella giusta direzione’. Intollerabile. Non è concepibile pensare di sfruttare l’insegnamento dei ragazzi per imporre orientamenti politici. Conto che venga fatta presto chiarezza”.

A stretto giro anche il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara è intervenuto sul punto: "Ho chiesto al direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna di verificare se risulti effettivamente che in un liceo di Carpi è stato adottato un libro di testo che farebbe propaganda politica esprimendo giudizi faziosi e di parte. La scuola non è un luogo di indottrinamento a favore di questo o quel partito o schieramento politico".

"Basta con la becera propaganda nei libri di scuola – rincara il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Scienza, Cultura e Istruzione -. L’ultimo caso è quello di un libro adottato al Liceo Fanti di Carpi, segnalatomi dal consigliere comunale della Lega di Carpi Giulio Bonzanini, che ringrazio, che descrive Matteo Salvini come il Ministro dalle 'peggiori politiche'. Chi stabilisce questo? Si è superato ogni limite: presenterò un'interrogazione parlamentare per denunciare questi fatti indegni”.

Anche l’europarlamentare della Lega, Roberto Vannacci ha preso posizione al riguardo: "La sinistra non si smentisce e fa propaganda a scuola. L’ultimo caso è quello di un libro adottato presso il liceo Fanti' di Carpi. Dopo le lezioni per i bambini trans ora arrivano i testi della dittatura culturale per manipolare sempre più gli studenti. Famiglie all'erta!”.

La dirigente del Liceo, Alda Barbi, non ha voluto rilasciare dichiarazioni.