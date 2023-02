Libro su Gabriella Degli Esposti donato alle scuole

Fu davvero una fine atroce quella di Gabriella Degli Esposti da Castelfranco Emilia, alias "Balella", medaglia d’oro al valor militare per avere dato un enorme contributo alla lotta partigiana e alla Resistenza. Prima di essere uccisa assieme ad altri partigiani in una retata delle SS tedesche alla fine del 1944, fu seviziata e torturata con l’intento di farle fare la spia. Non profferì parola, quindi ancora in vita venne accecata e il bambino che portava in grembo morì. Il suo esempio, ebbe peraltro l’effetto di rinvigorire e rafforzare la lotta partigiana. Di recente, questa agghiacciante e al tempo stesso eroica pagina di storia, è stata raccolta nel volume "Gabriella Degli Esposti. Mia madre" (edizioni Artestampa), scritto dalla figlia Savina Reverberi Catellani, oggi novantenne, testimone oculare della cattura di sua mamma da parte delle SS. Da ieri, infine, questo volume è stato consegnato in numerose copie all’amministrazione comunale, che ha deciso di metterlo a disposizione di docenti e studenti in tutti i plessi delle scuole del territorio. "E’ un ampliamento dell’offerta formativa – commenta l’assessora Rita Barbieri – e ringrazio anche Anpi per la collaborazione". A consegnare i volumi è intervenuta Patrizia Catellani, figlia di Savina e nipote di Gabriella Degli Esposti. Il libro è disponibile anche in biblioteca o si può acquistare presso la sezione Anpi o la casa editrice. "Non voglio accada di nuovo quanto accaduto a noi, il giorno in cui iniziai a scrivere lo feci proprio per i giovani e per le scuole", spiega Savina.

m.ped.