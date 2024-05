"Licenziamento da annullare, la dipendente sarà reintegrata"

Due anni fa è stata licenziata e ora il Giudice del Lavoro ha dichiarato nullo il licenziamento e dovrà essere reintegrata sul posto di lavoro, nello stesso livello mansionale. Protagonista della vicenda, giudiziaria e umana al tempo stesso, è una ex dipendente della Liu Jo di Carpi, che dopo tredici anni di lavoro per l’azienda di Marco Marchi, con un ruolo di responsabilità di ufficio, ad agosto 2022 è stata licenziata. Un atto, quello del licenziamento, giunto al termine di un iter iniziato due anni prima in concomitanza con il lockdown. La donna, difesa dall’avvocato Giulio Cesare Bonazzi, al pari degli altri dipendenti, era stata messa in Cassa Integrazione Covid, tra marzo e aprile 2020: secondo quanto da lei riportato, però, al rientro a inizio maggio, insieme a una decina di altre colleghe, è stata nuovamente posta in Cassa Integrazione. Un tempo che si è prolungato fino all’estate 2021 quando, terminati gli ammortizzatori sociali connessi alla pandemia, la donna si è vista recapitare una raccomandata che sanciva il suo trasferimento nella sede di Urbania (Pesaro): a seguito del suo rifiuto è stata messa, come racconta la stessa interessata, in ‘assenza ingiustificata’, senza ammortizzatori sociale e senza retribuzione. Il calvario giudiziario inizia in questo momento: la donna presenta ricorso al Giudice del Lavoro che lo accoglie, disponendo la sua reintegrazione in azienda, con ‘adibizione a mansioni corrispondenti a quelle di inquadramento’.

A luglio 2022 viene quindi reintegrata su Carpi, ma in altra sede e destinata ad una mansione differente, giudicata inferiore al suo livello di inquadramento rivestito in precedenza, motivo per cui la donna non si presenta per la reintegra in servizio. E questo fa scattare, a inizio agosto 2022, il licenziamento per giusta causa. L’iter giudiziario non è ancora terminato: la dipendente fa ricorso, che in prima istanza viene rigettato dal Tribunale, e successivamente, a marzo 2023, si oppone all’ordinanza del Giudice del Lavoro. Lo scenario questa volta cambia e all’esito dell’istruttoria compiuta nel corso della ‘fase a cognizione piena’, il medesimo Giudice ha ritenuto che l’ordinanza resa nella ‘fase sommaria’ dovesse essere modificata. Il che significa che la donna, che di fatto da metà luglio 2020 non ha più messo piede dentro alla Liu Jo, ora per disposizione del tribunale, dovrà essere reintegrata nel suo originario posto di lavoro, poiché ‘il licenziamento deve essere annullato’. Interpellata la proprietà, l’avvocato Francesco Basenghi, legale della Liu Jo, interviene facendo emergere due osservazioni: "Posto che la vertenza è stata seguita da una collega di Modena e io ne ho conoscenza de relato, in primo luogo pare significativo che lo stesso Giudice del Lavoro, all’ambito dello stesso procedimento, prima, in ‘fase cautelare’, si sia pronunciato a favore della Liu Jo (rigettando il ricorso della signora) e poi, valutando ulteriori prove, si sia espresso in maniera opposta. Questo fa pensare che i fatti accaduti siano di ricostruzione oggettivamente complessa e che la vicenda presenti dei chiaroscuri. Le conclusioni del Giudice potrebbero quindi essere controvertibili". "In secondo luogo – prosegue l’avvocato Basenghi – proprio per quanto appena detto in queste ore la società sta valutando i margini per l’impugnazione della sentenza, impugnazione che, anzi, si ritiene probabile. La valutazione del Giudice, prima a favore dell’azienda, poi della signora, si fonda su materiale probatorio ‘fluido’ e come tale suscettibile di interpretazioni diverse. Si è quindi fiduciosi, in caso di impugnazione, di ottenere un risultato diverso".

Maria Silvia Cabri