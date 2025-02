Liceo Fanti, Cgil:: "Clima da caccia alle streghe"

Sul ‘caso’ del liceo Fanti, e della mail dell’Anpi inviata dalla mail della vice presidenza dell’istituto agli studenti di quarta e quinta, interviene anche il sindacato scuola Flc Cgil Modena. "La dinamica di quanto accaduto al liceo Fanti è già stata ampiamente chiarita dall’Anpi provinciale – afferma il segretario Claudio Riso (in foto) –. Quello che invece inquieta è la sistematicità di questi attacchi, pretestuosi e strumentali, che considero vere e proprie intimidazioni vigliacche che stanno creando un clima infame da caccia alle streghe".

Secondo Riso "l’obiettivo è chiaro: attenzionare attività, iniziative e progetti delle scuole e intervenire su tutto ciò che non è gradito o allineato, con vere e proprie aggressioni politiche e mediatiche ai danni degli insegnanti e delle scuole. Veri e propri pizzini di Stato che hanno come effetto quello di intimidire e condizionare chi lavora nella scuola. Il tutto calpestando l’autonomia scolastica e la libertà di insegnamento". E aggiunge: "Un ‘trattamento’ già riservato nelle settimane scorse al Meucci di Carpi, al Cattaneo-Deledda di Modena e per ben due volte al Fanti di Carpi. E ogni volta si grida alla propaganda o all’indottrinamento senza avere la più pallida idea di come funzioni l’autonomia scolastica e di cosa sia l’offerta formativa di ogni scuola. Al personale e ai docenti del liceo Fanti vanno la vicinanza e il sostegno della Flc Cgil di Modena con la consapevolezza che questi attacchi sono gravi, spregiudicati e pericolosi. E siccome non sono destinati a fermarsi ed occorre lavorare insieme per rinforzare gli anticorpi che aiutino a resistere e a reagire".