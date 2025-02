Liceo Fanti, nuova bufera politica. Mail dell’Anpi inviata agli studenti. Fd’I: "Indottrinamento, fatto grave"

Il liceo Fanti di Carpi ancora al centro della bufera. All’origine della polemica sollevata da Fratelli d’Italia e da Gioventù Nazionale (movimento giovanile) c’è una mail inviata dall’ANPI locale all’istituto superiore, nello specifico all’indirizzo della dirigente scolastica e della vice presidenza, e da questo inoltrata a tutti gli studenti di quarta e di quinta. "Esprimiamo sdegno e ferma condanna per l’ennesima e inaccettabile ingerenza della politica nelle scuole – tuona Federica Carletti, presidente di Fratelli d’Italia Carpi –. La diffusione di una mail dell’ANPI a tutti gli studenti per promuovere un evento di avvio della campagna di tesseramento a questa associazione rappresenta un fatto di estrema gravità". "L’ANPI è un’organizzazione dichiaratamente schierata, con posizioni politiche definite e lontane dalla neutralità che dovrebbe caratterizzare l’ambiente scolastico. Ancora una volta, assistiamo all’utilizzo della scuola come strumento di propaganda ideologica, senza alcun contraddittorio", proseguono Lorenzo Rizzo, presidente provinciale di GN e Matteo Terzilli, responsabile scuole di GN. Rincara la dose Francesco Natale, responsabile di GN Carpi: "La dirigente faccia chiarezza su questo episodio e impedisca in futuro qualsiasi tentativo di indottrinamento politico nelle scuole. Al Fanti se ne sono verificati troppi". Il riferimento è al recente caso del libro di inglese adottato dal liceo Fanti, contenente un brano in cui veniva criticato Salvini e al murale che riproduceva Trump con le sembianze di un suino.

Da parte sua, il presidente locale dell’ANPI, Lucio Ferrari, prende le ‘distanze’: "Abbiamo semplicemente inoltrato una mail all’indirizzo del liceo come delle altre scuole, come facciamo sempre, senza assolutamente chiederne la diffusione, che rientra semmai nella discrezionalità della preside". Immediate sono arrivate le scuse da parte della dirigente Alda Barbi: "Mi scuso formalmente per l’accaduto, che nulla ha a che vedere con una volontà politica o ‘di indottrinamento’ di alcun tipo. Stamattina (ieri per chi legge, ndr) mi trovavo in Ufficio scolastico per le iscrizioni, per cui non ho visionato la posta: una docente dello staff di Dirigenza ha inavvertitamente inviato la mail con il volantino, senza visionare attentamente il contenuto del medesimo e ritenendo si trattasse di un’attività di altro tipo. Ho già provveduto a chiarire con la professoressa che si è scusata in forma scritta per l’accaduto. Preciso – prosegue la preside – che in genere sono io a visionare quanto viene inoltrato. Purtroppo, qualche volta (non spesso) pure io non sono presente". La polemica sollevata da Fd’I e da GN ha innescato a catena le reazioni della sinistra: Paolo Trande, consigliere regionale di AVS parla di un "ennesimo caso di interferenza nell’autonomia, nell’attività e nel lavoro delle scuole. Capisco che il partito di Fd’I sia in imbarazzo nel definirsi antifascista, ma non credo che avvicinare i ragazzi agli ideali di democrazia, antifascismo e libertà possa loro nuocere". "Ancora una volta Fd’I critica il Fanti e impone cosa può o non può essere fatto – aggiunge Corrado Gallo, Sinistra Italiana Carpi –. L’ennesima polemica inutile".