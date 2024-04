Liceo Formiggini, 170 studenti in Erasmus

L’Europa fa tappa al liceo Formiggini. Come ogni anno da un ventennio, l’istituto sassolese ha aderito al programma Erasmus+, finanziato da fondi europei. Gli studenti del quarto anno (le tre sezioni dell’indirizzo linguistico e una dell’economico-sociale) sono stati ospitati per una settimana, a inizio marzo, dai propri "partner": Austria, Germania, Finlandia e Olanda le destinazioni. Adesso, per gli alunni italiani, è il momento di farsi padroni di casa, accogliendo i rispettivi "match".

Vivendo insieme per quattordici giorni in totale, di cui sette nel nostro Paese, i centosettanta ragazzi che partecipano al progetto possono viaggiare e stringere rapporti interpersonali. Amicizie che, il più delle volte, andranno avanti anche dopo l’ultima settimana di convivenza, nonostante le migliaia di chilometri di distanza. "Grazie a questi progetti nasce l’Europa – sentenzia Giovanni Bove, presidente del consiglio d’istituto del liceo Formiggini –, fatta di condivisioni e ospitalità. Il riscontro è positivo, non solo per gli studenti, ma anche da parte dei genitori che offrono le loro case per questi ragazzi stranieri. Bisogna aprire le proprie vedute e confrontarsi anche con diversi modi di vivere".

Se nell’edizione passata il tema trainante era quello della sostenibilità ambientale, quest’anno si è optato per approfondire l’ambito della salvaguardia delle risorse idriche. Di certo, una delle principali sfide che l’Unione Europea si prepara a fronteggiare, per la quale serve coesione tra i vari Stati membri. "La tradizione continua – spiega la dirigente scolastica Christine Cavallari –. Come è stato creato, il programma è rimasto inalterato nel tempo, garanzia ancor più di qualità, continuità e trasmissione di un’eredità che accomuna tutti questi Paesi europei che durante l’anno si scambiano esperienze e contatti diretti. Stiamo lavorando per cambiare un po’ il mondo".

Gabriele Arcuri