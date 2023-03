Liceo Morandi, biblioteca dedicata a Bersini

Schivo, ironico, appassionato della conoscenza e capace di trasmetterne contenuti e valori, il professor Angelo Bersini (nella foto) per oltre un decennio ha insegnato Storia e Filosofia al liceo Morandi di Finale, lasciando un segno indelebile: scomparso la scorsa estate a Bologna, il docente continua a essere ricordato come un maestro da centinaia di ex alunni.

Proprio a lui sarà dedicato l’evento di domani presso la sede del Morandi: un pomeriggio di ricordi e testimonianze che si concluderà con l’intitolazione ad Angelo Bersini della biblioteca scolastica, a cui la moglie del docente ha donato numerosi libri che ora costituiscono un fondo speciale. Nell’appuntamento dedicato a Bersini (che inizierà alle 17 con il saluto della dirigente scolastica Roberta Vincini) spicca la lezione su "Teste ben piene o teste ben fatte?" del filologo Ivano Dionigi, professore emerito di Lingua e letteratura latina dell’università di Bologna (di cui è stato anche Magnifico Rettore) e presidente della Pontificia Accademia di Latinità. Seguiranno gli interventi di ex colleghi ed ex alunni.

s.m.