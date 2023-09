"Liceo per sport invernali, scommessa sul futuro"

Grande festa ieri a Pievepelago per l’inaugurazione della nuova sede del Liceo scientifico per gli Sport Invernali, che punta ad essere "un innovativo punto di riferimento non solo nazionale ma anche europeo" come è stato citato nella cerimonia d’apertura. Cerimonia condotta dal presidente Accademia Scoltenna Livio Migliori che ha definito il progetto "una scommesso sul futuro, in controtendenza con tante altre scuole che chiudono" e ha ricordato che la nuova sede ha avuto ristrutturazioni per oltre un milione di euro di cui circa metà a carico del Miur e metà al Comune. Il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha mandato un messaggio augurale definendo la nuova scuola "il cuore della comunità e fucina di talenti", così Romano Prodi, mentre l’ex ministro Giuseppe Bianchi si è collegato via telematica ricordando il suo apporto al progetto quand’era assessore regionale ed auspicandone altri successi. Emozionato il sindaco Corrado Ferroni che ha detto di aver "coronato un sogno", ricordando tutti gli artefici dell’istruzione superiore a Pievepelago e del progetto convitto sci a partire dal sindaco Carlo Crovetti negli anni ‘90 in poi, sino ai giorni nostri con la collaborazione di Miur, Fisi, Regione, comuni Fiumalbo e Riolunato, e altri enti. "Quest’anno avremo 23 nuovi iscritti – ha detto il sindaco – e la nuova sede valorizzerà le aspettative di crescita". Alla presenza di un folto pubblico con vari sindaci e rappresentanti istituzioni civili, militari e di volontariato dell’Appennino, sono intervenuti sul palco la dr.ssa Veronica Tommaselli provveditore Miur Modena, il vice-presidente Fisi Francesco Bettoni (col saluto del presidente Flavio Roda), il dirigente scolastico Stefano Graziosi (preside del Liceo), il presidente e il vice del Cae Fisi Emilia Romagna Claudio Veltro e Giulio Campani, il presidente della Provincia Fabio Braglia e il presidente regionale Stefano Bonaccini.

"Abbiamo creduto in questo progetto -ha detto Bonaccini- di cui ora ne va valorizzata l’unicità nel panorama nazionale. Per l’Appennino è importante investire nello sport non tanto per il valore agonistico ma soprattutto come coesione sociale; quindi un grande grazie a tutti i volontari che si dedicano con passione a questo settore. Come Regione presto emetteremo un apposito bando per contribuire a nuovi impianti sportivi. E invito ad investire sul ciclismo con pedalata assistita nuova frontiera di successo dell’Appennino". E’ seguito il taglio del nastro, la benedizione e la visita dei nuovi locali. Nel primo pomeriggio il Comune e ha premiato i giovani atleti locali di varie discipline (volley femminile, sci fondo, calcio) ed auspicato che questa giornata diventi una festa dello sport ricorrente negli anni.

g. p.