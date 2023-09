"Liceo sportivo, dimenticati i meriti"

In merito all’inaugurazione sabato scorso della nuova sede del Liceo scientifico sport invernali di Pievepelago, Stefano Marchetti (attuale referente Lega per la montagna modenese), rende note alcune precisazioni soprattutto sul delicato momento dell’approvazione ministeriale della scuola nel 2019. "Pur apprezzando in pieno l’altissimo valore di questa scuola e le sue prospettive future, devo segnalare con rammarico che al momento dell’inaugurazione della nuova sede non si è riconosciuto l’operato di chi ha collaborato alla sua istituzione. Anzi, come da è stato detto sul palco delle istituzioni presenti, è stato affermato che la scuola "cadde improvvisamente dal Cielo", invece di riconoscere cosa accadde nel gennaio 2019. II sottoscritto, con l’allora senatore della montagna Stefano Corti, all’epoca incontrammo il ministro Marco Bussetti per dare impulso al progetto del Liceo sportivo, frutto di un buon lavoro fatto da Comune ed enti interessati ma da tempo fermo. E, grazie anche all’interessamento dell’on. Capitanio, il 4 aprile 2019 arrivò la firma del Ministro. Passaggi fondamentali, ma mai riconosciuto pubblicamente dall’attuale amministrazione comunale, che dice di volere collaborazione da tutti ma poi lo smentisce nei fatti. Ritengono quindi utile che siano i cittadini ad esprime un sentito grazie all’allora ministro Bussetti e ai parlamentari Conti e Capitanio. Un invito alla cerimonia di inaugurazione della sede -conclude Marchetti- o una semplice menzione sarebbe bastata per dare ancor più valore a questa bella iniziativa".