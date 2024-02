Liceo sportivo, la rivoluzione è in montagna

Il Liceo degli Sport Invernali dell’Istituto Cavazzi, del piccolo comune appenninico di Pievepelago, ha avuto un grande sviluppo nell’ultimo anno. E’ stata dedicata a questa scuola una nuova sede, situata nel centro del paese, inaugurata nel Settembre 2023 in collaborazione con la FISI e propone un’offerta didattica sperimentale per tutti gli studenti che vogliono approfondire conoscenze nell’ambito sportivo, economico e scientifico. Sono incrementati gli iscritti, sono stati aggiunti numerosi mezzi di trasporto e nell’orario invernale si dedicano 10 ore settimanali allo sport: sono state introdotte diverse discipline, come lo sci d’erba e lo snowboard. Oltre alle materie sportive, l’istruzione è quella di un normale liceo scientifico, escludendo il latino e storia dell’arte, per lasciare maggiore spazio all’educazione fisica; mentre dal triennio si aggiungono in modo sperimentale diritto ed economia, filosofia ed economia aziendale. Come sostiene il professore di Educazione fisica Francesco Crovetti, "la scuola vuole insegnare, oltre a come migliorare le proprie prestazioni sportive, gli elementi più importanti dello sport, come il fair play, quindi uno spirito sportivo ed educativo". Numerosi ragazzi agonisti affermano che grazie a questa scuola sono in grado di continuare la loro passione e allo stesso tempo di rimanere in pari con gli studi. Per aiutare i ragazzi e garantire un alloggio agli studenti fuori sede si è istituito un convitto situato nell’albergo Galli in Via Roma. Gli alunni hanno affermato che si trovano molto bene: "Nel convitto siamo come una grande famiglia" dice Elia Gasperini. All’interno sono presenti diversi tutor, che aiutano nell’organizzazione dei ragazzi per quanto riguarda lo studio, lasciandogli però la libertà che gli spetta, avendo accesso ai luoghi pubblici al di fuori della struttura. Oltre a ciò in certe occasioni si ha la scelta di poter praticare attività pomeridiane e alternative con il Professore di Motoria. Le giornate di sci, praticate il martedì e venerdì, vengono strutturate in modo ben organizzato e preciso, dividendo i ragazzi in due gruppi, a seconda del loro livello: praticanti di livello avanzato e principianti. Il Liceo offre un’opportunità anche agli alunni con meno esperienza di seguire un determinato sport, quindi c’è anche una grande presenza di ragazzi appassionati di sport e non per forza agonisti. E dà inoltre la possibilità di "ripopolare la montagna, offrire nel futuro nuove opportunità di occupazione per i giovani e dare visibilità all’Appennino, territorio meraviglioso" come afferma Luigi Ottonelli, allenatore di Sci d’Erba.

Classe 3^A