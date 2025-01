"Liceo sportivo: pronti ad ampliare l’offerta"

La proroga della presentazione delle domande di iscrizione scolastica 2025/26 (effettuabile dal 21 gennaio al 10 febbraio 2025) aiuterà le famiglie a ponderare le scelte. In particolare vi sono i particolari interessi per l’innovativo Liceo scientifico Sport Invernali di Pievepelago, che da settembre giungerà al suo quinto anno di attività. Al termine del quinquennio, superato l’esame di Stato, verrà rilasciato l’innovativo Diploma di Liceo scientifico ‘sezione ad indirizzo sport invernali’ unico in Italia. L’ultimo Open Day per scoprirne sul posto le caratteristiche si terrà a Pievepelago venerdì 17 gennaio dalle 18 alle 20.

"II liceo scientifico degli sport invernali – spiegano i dirigenti scolastici – ha lo scopo di fornire una buona preparazione di base sia nelle materie umanistiche (come italiano e storia), sia in quelle scientifiche (come matematica e fisica), ma in più ha lo scopo di approfondire la conoscenza e la pratica delle scienze motorie e sportive, in particolar modo degli sport invernali. Lo studio delle discipline sportive viene affrontato sia in modo pratico che teorico-culturale. E’ rivolto agli studenti sciatori agonisti e/o non agonisti, i quali vogliono proseguire con la loro attività sportiva, già intrapresa. Gli sport invernali previsti per il prossimo anno sono lo sci alpino e di fondo; novità lo sci sull’erba in primavera-estate. In base alle richieste, verrà ampliata l’offerta con snowboard – biathlon – pattinaggio su ghiaccio".

Dall’apertura nel 2021/22 si è avuta una costante crescita degli iscritti che confermano la validità dell’istituzione con allievi da varie province emiliane ed anche da fuori regione. Tanto che nel 2023 è stata inaugurata una seconda sede scolastica superiore a Pievepelago. "Il liceo scientifico degli sport invernali – dice il sindaco Corrado Ferroni – ha lo scopo di fornire una buona preparazione di base sia nelle materie umanistiche e scientifiche, ma in più ha lo scopo di approfondire la conoscenza e la pratica delle scienze motorie e sportive".

Il progetto è attuato dall’Iis Cavazzi nella sede associata ‘A.Barbieri’ di Pievepelago che già in passato ospitò una esperienza di ski-college ed attualmente ospita anche un Istituto Tecnico Turistico. Gli studenti fuori sede sono ospitati presso l’Albergo Galli di Pievepelago e il servizio educativo del convitto è affidato alla Fondazione San Filippo Neri di Modena, mentre la parte sportiva viene seguita direttamente dalla Federazione Italia Sport Invernali e dal personale scolastico.

Giuliano Pasquesi