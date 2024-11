"Liceo Steam opportunità per la città. Il Comune chiarisca la sua posizione"

"Il liceo Steam sopperisce al fallimento dell’Università. Il sindaco Riccardo Righi chiarisca la posizione dell’Amministrazione visto che i giovani del suo partito non lo vogliono". Non si è fatta attendere la reazione di Fratelli d’Italia dopo le critiche mosse dai Giovani democratici al nuovo liceo internazionale. "Il liceo Steam – afferma Annalisa Arletti (nella foto), Capogruppo Fd’I – rappresenta una significativa opportunità per il nostro territorio. Siamo favorevoli all’arricchimento e alla diversificazione dell’offerta formativa a disposizione dei giovani". Inoltre, secondo Arletti, "è evidente la necessità di riempire la sede universitaria di Carpi per non farla rimanere semivuota: era auspicabile un progetto capace di impedire a questa struttura di rimanere sottoutilizzata, consentendole invece di diventare un punto di riferimento per la formazione avanzata. Ricordiamo inoltre che solo pochi mesi fa la Provincia era alla ricerca di un immobile che potesse ospitare parte degli iscritti alle scuole superiori carpigiane sempre troppo affollate. Perché non si è pensato alla sede universitaria?".

"Le dichiarazioni del sindaco Righi e dei Giovani Democratici in merito al nuovo liceo sono discordanti – prosegue Francesco Natale di Gioventù Nazionale –. Il sindaco loda l’iniziativa, i giovani del Pd, che, solo in teoria, lo dovrebbero appoggiare, sono di parere contrario. Una spaccatura entro la stessa area politica che non solo rischia di confondere l’opinione pubblica, ma potrebbe compromettere la percezione dell’unità di intenti all’interno della coalizione di maggioranza. Sarebbe auspicabile che trovassero una linea comune su un tema strategico come quello dell’istruzione".