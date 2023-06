Licia Baraldi, la coreografa finalese protagonista al Daf Finale Season di Roma

Una ribalta prestigiosa per la coreografa finalese Licia Baraldi, fondatrice e direttrice artistica di Tersicore Danza. Con la sua coreografia "Mind" sarà fra i protagonisti di "Daf Finale Season", cinque giorni di spettacoli (con artisti da tutto il mondo) al teatro Vascello di Roma dal 2 al 6 luglio. Licia Baraldi è stata chiamata come ospite alla Dance Arts Faculty romana, fra i principali centri di formazione e perfezionamento per la danza classica e contemporanea, e ora presenterà la sua creazione in un contesto di altissimo rilievo: il progetto internazionale del Daf è infatti un programma di studio e di riferimento per la danza europea e internazionale. Fra i coreografi in cartellone alla rassegna, troviamo Mauro Astolfi, fondatore della Spellbound Dance Company (proprio di recente il teatro Comunale di Modena ha proposto il suo spettacolo "L’arte della fuga"), Phoebe Jewitt, Charlotte Edmonds, Alessandra Chirulli, Terek Assam, Yoshito Sakuraba.