L’idea dell’Orchestra Senzaspine Tutti direttori e karaoke lirico

Come un principe sul trono, solo, imperioso ed elegante, il direttore d’orchestra – ha scritto Elias Canetti – è quasi "un sovrano del mondo". Ma certo, per essere un direttore d’eccellenza – come ricorda spesso il maestro Riccardo Muti – non basta soltanto ‘sbacchettare’ o sbracciarsi. Eppure, molti magari sognano di salire su quel podio e, almeno per qualche minuto, provare l’ebbrezza di avere un’orchestra ‘ai propri ordini’: ebbene, questa sera alle 21 nel parco della Casa museo Luciano Pavarotti (stradello Nava, ingresso gratuito), tutti potranno esaudire questo sogno, grazie all’iniziativa ideata dall’Orchestra Senzaspine. Come già è avvenuto con successo lo scorso anno, per una sera il maestro Matteo Parmeggiani, direttore dei Senzaspine, lascerà il posto a quanti vogliano cimentarsi nell’arte della direzione.

"Conduct us", si intitola questo flash mob artistico musicale: "Vogliamo avvicinare il grande pubblico alla musica classica e sfatare i falsi miti sulla sua presunta inavvicinabilità – spiegano i Senzaspine – . È un invito ad abbandonare timori e sospetti, e a vivere la musica classica con leggerezza e da protagonisti".

Molto celebri i brani che si potranno dirigere ‘da profani’: per esempio "Eine kleine Nachtmusik" di Mozart o il Can Can di Offenbach e l’iconica "Marcia di Radetzky" di Strauss che chiude sempre il Concerto di Capodanno a Vienna. Sempre stasera l’Orchestra Senzaspine riproporrà anche il ‘LiriKaraoke’, durante il quale tutti potranno sbizzarrirsi nell’interpretazione di alcune arie d’opera: a salire sul palco saranno gli impavidi che dal pubblico hanno desiderio di cantare accompagnati dai professionisti dell’orchestra.

Ascolteremo dunque "La donna è mobile" dal "Rigoletto" (certo, il paragone con Luciano Pavarotti può essere impietoso...) o "Là ci darem la mano" dal "Don Giovanni" di Mozart, la Cavatina di Figaro dal "Barbiere" rossiniano e il famoso "Brindisi" dalla "Traviata" di Verdi. Occorre soltanto la voglia di divertirsi e di affrontare queste pagine meravigliose con il gusto di apprezzarle come brani familiari: del resto, nei secoli scorsi, l’opera era proprio il genere popolare per eccellenza, come oggi lo sono certi successi da hit parade. Sempre per avvicinare tutti alla bellezza dell’opera, domani sera alle 21, sempre nel parco di Casa Pavarotti, il musicologo e divulgatore Giovanni Bietti ‘racconterà’ "La Bohème" di Puccini.

Stefano Marchetti