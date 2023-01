"L’identità dell’ebraismo, una storia senza fine"

"Al di là dei riti di passaggio, che cosa vuol dire essere ebreo oggi? E c’è un’unica risposta?". Tra esperienze personali, momenti formativi e difficoltà incontrate, Emanuele Fiano, nel suo ultimo libro ‘Ebreo. Una storia personale dentro una storia senza fine’, cerca di rispondere a questi interrogativi accompagnando il lettore dalle radici profonde dell’ebraismo fino ai confini più personali. Fiano, architetto, già parlamentare del PD e presidente emerito della Comunità ebraica di Milano, presenterà il suo testo oggi pomeriggio alle 18.30 alla libreria La Fenice di Carpi, nell’ambito delle iniziative promosse dalla Fondazione Fossoli per il Giorno della Memoria. "Il mio non è un saggio sull’ebraismo - afferma l’autore - ma è una sorta di mappa di formazione personale e culturale sul significato dell’identità ebraica oggi. Non proverò a dimostrare una tesi o a confutarne un’altra; non vi troverete una professione di fede, e neanche di ateismo, né il tentativo di dimostrare la superiorità di un pensiero, di un credo o di una tradizione rispetto a un’altra. Essere ebreo, per me, significa sentire sulla mia pelle un’identità che è anche un ‘compito’ verso la storia e l’umanità".

In riferimento all’antisemitismo, Fiano spiega che "l’atteggiamento è in aumento e non solo in Italia, specie in presenza di momenti di difficoltà socio-economica, quando le persone stanno male e cercano un capro espiatorio per accusarlo di qualcosa". Emanuele Fiano è il figlio di Nedo (morto a dicembre 2020 a 95 anni, ndr), che nel 1944 con altri undici familiari è arrivato nel campo di transito di Fossoli, per proseguire per Auschwitz. Fu l’unico superstite. "Quando sono stato al campo di Fossoli – commenta l’architetto – mi sono sentito come in una stanza della casa della mia famiglia. Per undici persone della mia famiglia quel campo è stata l’ultima ‘casa’".

Maria Silvia Cabri