Lidia Maggi parla del dono del silenzio

Appuntamento oggi alle 17.30, in Sala Verde della Fondazione San Carlo, con la conferenza ‘Il dono del silenzio. Riflessione biblica e mondo contemporaneo’, della pastora battista Lidia Maggi. L’evento rientra nel ciclo di conferenze promosse dal Centro studi religiosi della Fondazione, dal titolo ‘Rinunciare al mondo. Forme di ascesi e di perfezionamento spirituale nelle tradizioni religiose’. "Davvero le Scritture ebraico-cristiane possono essere ancora interessanti?", si chiede Lidia Maggi. "Che senso ha fare riferimento a quell’antico canone, in un mondo che ha disertato definitivamente i sensi unici delle grandi narrazioni e si riversa lungo i mille sentieri che portano ad altrettante figure di senso? Nessuno mette in discussione il fascino del web: è, di fatto, il nostro mondo, e anche se lamenti si alzano da quel mondo, è impossibile disertarlo. Non così per la Bibbia, ritenuta dai più scenario di altre epoche. La sua lingua straniera è parlata da una minoranza, alla stregua di un linguaggio interno, comprensibile solo ai membri della setta. Gli altri non capiscono questo idioma. ‘Sorry, I don’t speak Bible!’ E anche l’insistenza sulla storia degli effetti, frutto della narrazione biblica, ovvero quei capolavori artistici e letterari, incomprensibili senza il codice biblico – come la Divina Commedia di Dante o il ciclo pittorico michelangiolesco della Sistina – non sembra sufficiente a riaccendere la curiosità per le Scritture. Le fonti e i riferimenti biblici li fornisce in pillole Wikipedia".