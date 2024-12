Life Elettronica premiata tra le 100 eccellenze italiane 2024 per innovazioni tecnologiche

di Alessandro Trebbi

È stata inserita, e premiata, tra le ‘100 eccellenze italiane 2024’, con una cerimonia ufficiale a Palazzo Montecitorio. Life Elettronica, azienda modenese che si occupa di innovazioni tecnologiche nell’ambito dell’elettronica, è stata infatti insignita lo scorso 6 dicembre di questo speciale riconoscimento all’interno della Sala della Regina della Camera dei Deputati alla presenza del vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, in un evento esclusivo giunto alla sua decima edizione che celebra il talento, l’innovazione e l’impegno delle personalità e delle aziende che portano il nome dell’Italia nel mondo.

"Un premio dedicato a tutte le persone che in Life dedicano un pezzo importante della loro vita e fanno sì che i nostri sogni si realizzino – racconta Riccardo Galli, ceo e shareholder dell’azienda – anche se un ringraziamento particolare va alla mia famiglia, a Franco Iorio, mio attuale socio, e a mio padre Claudio, mentore e guida che mi ha portato a voler diventare imprenditore".

Galli, ci racconta la storia di Life Elettronica?

"Life Elettronica nasce nel 2006 ed è sempre stata una famiglia, fatta di persone di talento, che con orgoglio e passione lavorano assieme per pensare, sviluppare e produrre soluzioni elettroniche innovative, utilizzando un approccio orientato al cambiamento e alla sostenibilità. La nostra visione è quella di essere ‘the most attractive electronic company’ per talenti e clienti, ovvero una realtà che innova processi e produzione, per generare i migliori prodotti e servizi del mercato".

Come si è sviluppata in questi anni?

"Il mio ingresso in azienda è datato 2012. In poco più di dieci anni il fatturato è decuplicato, con oltre 200 dipendenti. Siamo diventati un punto di riferimento nel settore, soprattutto per i tanti investimenti sul contesto produttivo e sull’ambiente di lavoro. Nel 2024 abbiamo chiuso un’importante operazione di acquisizione, la seconda negli ultimi tre anni, di un’azienda all’estero, primo tassello di un’evoluzione verso l’internazionalizzazione. Chiuderemo l’anno 2024 a 40 milioni di fatturato".

E il futuro?

"Vedrà un’ulteriore crescita trainata dalle nuove applicazioni nel mondo E-Mobility, Railways, Power e Avionics".

Come è arrivato questo premio?

"Siamo stati contattati a sorpresa e siamo assolutamente onorati di essere stati premiati tra le 100 eccellenze italiane. Un momento davvero emozionante e di grande valore".