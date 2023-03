Liliana Cavani, il premio Leone d’oro alla carriera "Felice e grata alla Biennale"

di Maria Silvia Cabri

Il 2023 si sta dimostrando un anno di importanti traguardi per la regista e sceneggiatrice carpigiana Liliana Cavani. Dopo il compimento, il 12 gennaio scorso dei 90 anni, e il nuovo film, ora arriva il riconoscimento della 80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (in programma dal 30 agosto al 9 settembre) che ha deciso di premiare la Cavani con il Leone d’oro alla carriera. "Il Leone d’oro alla carriera? E’ stata una bellissima notizia del mio risveglio", ha commentato la regista carpigiana, raggiunta dall’Ansa in America dove sta partecipando a una tre giorni di studi che l’Università di Princeton le dedica. La Cavani ha di recente terminato il suo nuovo film ‘L’ordine del tempo’, basato sul romanzo del fisico Carlo Rovelli (Adelphi) e interpretato da Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Valentina Cervi e Richard Sammel che con ogni probabilità sarà presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. "Sono molto felice e grata alla Biennale di Venezia con cui ho uno stretto legame". Molte opere della regista, nel corso degli anni, sono state infatti in concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Tra queste ‘Philippe Pétain: Processo a Vichy’ del 1965, che vinse il Leone di San Marco nella categoria ‘miglior documentario’.

Carpi, la sua città natale, è da sempre molto fiera della sua illiustre cittadina: "Apprendiamo con piacere e orgoglio che Liliana Cavani riceverà dal Festival del Cinema di Venezia il ‘Leone d’Oro’ alla carriera – commenta il sindaco di Carpi, Alberto Bellelli -. Un riconoscimento meritato, che si aggiunge ai tanti prestigiosi premi ricevuti dalla nostra cara concittadina. A lei le congratulazioni mie, dell’amministrazione e di tutta Carpi, nell’attesa di vedere al cinema la sua ultima fatica e di rivedere lei presto fra noi". A metà gennaio si è conclusa la mostra che Carpi le aveva dedicato a Palazzo dei Pio, ‘L’eterno ritorno. Al di là del bene e del male’ che ha chiuso idealmente la trilogia di rassegne dedicate a pellicole come ‘Galileo’ (2020) e ‘Il portiere di notte’ (2021) col fine di valorizzare il fondo che la stessa Cavani ha donato al Comune di Carpi. "E’ sempre una bella città - aveva dichiarato la regista in occasione del suo 90° compleanno - che merita di essere vista. I carpigiani sono brava gente, dotati di una bella intelligenza. Almeno due o tre volte all’anno torno, ho ancora dei parenti, un cugino e degli amici. Quello che mi manca di più è l’abitudine a vivere nello stesso luogo: è come abitare tutti in una grande casa. Poi, ammetto di essere rimasta piacevolmente colpita, l’ultima volta che sono venuta, da un ristorante a ridosso del centro storico: so che esiste da anni ma era la prima volta che andavo e non vedo l’ora di tornarci. Oltre alla bontà dei piatti, alla precisione e pulizia, mi ha colpita che fosse gestito tutto da donne. Mi ha fatto tornare indietro nel tempo".