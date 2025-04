Liliana Cavani presenta il suo portiere di notte

Ha scelto la sua città natale per la proiezione in anteprima nazionale del documentario che la riguarda. Liliana Cavani, registra e sceneggiatrice 91enne, premiata con il Leone d’Oro dalla Carriera nel 2023 alla Mostra internazionale di Venezia, sarà presente lunedì al cinema Corso, alle 21, per una serata d’eccezione: insieme al regista Adolfo Conti, presenterà ‘Liliana Cavani Il Portiere di Notte - nascita e scandalo di un film leggendario’, il docufilm girato in parte anche a Carpi l’estate scorsa. La serata, organizzata con il sostegno di Rotary Club Carpi e Agis – Fice Emilia-Romagna, sarà ad ingresso gratuito.

"L’iniziativa, per la quale vanno ringraziati tutti i soggetti promotori – commenta Giuliano Albarani, assessore alla Cultura - chiude idealmente un lungo fine settimana dedicato all’80º della Liberazione e della fine della Seconda guerra mondiale in Italia. Questo evento, fra gli altri significati, non ultimo l’incontro con una grande figura del cinema contemporaneo come Liliana Cavani, ci ricorda tre cose, all’incrocio tra il film del 1974 e il documentario a esso dedicato. In primo luogo – sottolinea Albarani - che le questioni riguardanti la memoria sono questioni complesse, non di rado laceranti, e la memoria non costituisce sempre e comunque il luogo della conciliazione e dell’unanimismo; in seconda battuta, il fatto che ‘Il portiere di notte’ è un’opera d’arte, perché a oltre cinquant’anni dalla sua uscita guardiamo il film, lo interroghiamo, e non riusciamo a ‘consumarlo’, cioè di fatto a chiuderlo nelle soffitte o nelle cantine in cui finiscono le opere che il tempo ha reso banali e, per così dire, ‘digeribili’".

Ed infine, aggiunge l’assessore, "grazie a quest’incontro saremo nelle condizioni di riaccendere un cono di luce e di attenzione sui temi della censura e del conformismo, che forse ci siamo illusi di aver rimosso dal nostro orizzonte e che invece oggi riaffiorano potentemente, vuoi per il crescente condizionamento delle sensibilità culturali e religiose sulle opere di ingegno, vuoi per il ritorno di forme politiche di controllo della cultura presenti in tante parti del mondo".

Maria Silvia Cabri