Limitare gli abbandoni è possibile?

Facendo bene la raccolta differenziata l’indifferenziato diventa residuale. Il fenomeno degli abbandoni è purtroppo trasversale e non dipende in alcun modo dal modello di raccolta differenziata, come dimostra il fatto che molte segnalazioni arrivano da zone della città in cui ancora non sono state fatte modifiche ai servizi ambientali. La stragrande maggioranza degli abbandoni dipende da un’errata separazione dei rifiuti, che si traduce in un sacco troppo voluminoso per entrare nel cassonetto. Facendo bene la raccolta differenziata, infatti, il rifiuto indifferenziato che rimane è residuale e necessita di pochi conferimenti mensili. Ad esempio, in città simili che applicano lo stesso sistema un nucleo famigliare conferisce mediamente ogni 23 settimane.