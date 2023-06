Limite di velocità ai 30 all’ora a Modena? “Partire subito si può, in tutte le strade”

Modena, 17 giugno 2023 – L’evento era organizzato dal Movimento 5 Stelle e il titolo diceva già tutto: Modena 30 subito. In pratica, i pentastellati, prendendo in esame il Pums (Piano urbano mobilità sostenibile 2030) hanno sostenuto che il limite dei 30 all’ora potrebbe essere applicato a tutta la città fin da subito, senza aspettare il 2030, come indicato dal piano. Tra i vari relatori che si sono succeduti all’incontro, c’era nche Andrea Burzacchini, esperto in modalità sostenibile nonché ex presidente di Amo, l’agenzia per la mobilità per la provincia di Modena.

Burzacchini, perché dovremmo abbassare subito il limite di velocità ai 30 all’ora in tutta la città ?

"Perché ormai in tante città europee lo stanno già facendo e i risultati sono buoni: le strade stanno diventando sempre più sicure, attraenti, vivibili e inclusive".

Lo ha constatato in maniera diretta?

"Sì, perché io vivo a Friburgo, in Germania. Le mia figlie hann iniziato ad andare a scuola da sole, e piedi, in prima elementare. Lo potevano fare in sicurezza, perché con il limite ai 30 le auto vanno più piano e gli incroci sono meno pericolosi. Non solo: il tipo di traffico sta cambiando"

Cioè?

"Da quando hanno impostato il limite dei 30 ovunque, le auto sono diminuite".

Perché? L’automobilista che va al lavoro capisce che andando ai 30 all’ora ci mette lo stesso tempo che ad andare in bici o a piedi?

"Non solo. Si rende anche conto che le strade sono diventate un luogo inclusivo, sicuro, adatto ai bambini, dove l’auto non serve".

Basta mettere un cartello con la scritta 30 e il gioco è fatto?

"Ovviamente no. Prima occorre una fase di informazione, in cui si fa capire ai cittadini che con la nuova situazione avranno tutto da guadagnare. Poi vanno aumentate le ciclabili o le corsie per le bici sulle strade, vanno poste le linee d’arresto che consentono ai ciclisti di posizionarsi davanti alle auto ai semafori e paletti che permettano il passaggio in certi punti strategici della città solo alle bici".

Finora il limite dei 30 era riservato alle zone residenziali o con scuole nelle vicinanze. Non è un po’ troppo estendere il limite a tutte le strade?

"Non saranno tutte. Determinate strade, anche nelle città europee che si sono già adeguate, restano con limiti di velocità ai 50".

A Modena, per avere un’idea, quali resterebbero con limite ai 50?

"Sicuramente le tangenziali e le grandi vie che che portano ad arterie extraurbane, che collegano Modena ad altri centri".

Si andrà per importanza?

"No, io userei altri criteri. In strade come viale Italia per esempio, dove ci sono poche attività commerciali e pubblici esercizi e di conseguenza pochi attraversamenti pedonali, il limite può restare ai 50. Una strada importante come la via Emilia, che però in nel tratto cittadino è piena di attraversamenti pedonali, bar, ristoranti e negozi, si può pensare al limite dei 30. Ma la scelta delle strade andrà fatta in maniera ponderata".

Nuovi limiti significa uso degli autovelox?

"Inevitabile. I controlli e le sanzioni ci vogliono. Anch’io qui a Friburgo ho preso una multa per superamento dei 30 all’ora. Mi è servito a stare più attento. Pagare è spiacevole ma spinge a una maggior attenzione".

Proviamo a guardare nella palla di cristallo: da domani a Modena viene posto il limite dei 30 all’ora nel centro abitato. Entro pochi anni cosa si augura che succeda?

"Che tanti automobilisti capiscano che spesso l’auto è inutile. Q Modena il 45% dei cittadini usa la macchina per percorrere meno di 2,5 chilometri. Assurdo. Sarebbe bello che in tanti scoprissero che andare a piedi o usare la bici o il bus è meglio e più conveniente".