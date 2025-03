"L’immensa pianura emiliana vibra di musica"

Sabato prossimo, il giorno dopo il suo 78esimo compleanno, sarà ospite alla Biblioteca Mabic di Maranello (alle 17, ingresso libero) il chitarrista e compositore Franco Mussida, tra i fondatori della Premiata Forneria Marconi, di cui ha firmato indimenticabili successi come ‘Impressioni di settembre’. Un artista unico che ha partecipato alla realizzazione di decine di dischi dei più importanti cantautori italiani: De André, Battisti, Conte, Guccini, Branduardi, Celentano, i Nomadi. Mussida dialogherà con Elia Perboni, autore tra l’altro del ‘Dizionario della musica pop-leggera italiana’ per presentare il suo romanzo ’Il bambino del Carillon’ (Salani, 2024).

Un’autobiografia intensa, dal tono fiabesco, che racconta cambiamenti generazionali e incontri straordinari ma, ancor prima, parla della scoperta della Musica, ’telescopio che illumina l’anima’ – scrive il fondatore del Cpm Music Institute a Milano. Proprio nella periferia meneghina, alla fine degli anni Quaranta, un bambino ancora piccolo, mentre gattona sul pavimento, viene attirato da un oggetto misterioso. Una scatola di legno che libera nell’aria suoni cristallini. È un carillon. Quell’oggetto ‘magico’ – dice Mussida – cambierà per sempre il corso della sua vita. Molto tempo dopo, ormai settantenne, il musicista sale in auto e affronta un lungo viaggio nella memoria del suo percorso umano, artistico e spirituale.

Maestro, ha un ricordo particolare legato a Modena?"Di ricordi, su Modena, ne ha tanti. Uno, tra l’altro, è contenuto nel libro. Mentre racconto le tappe del mio viaggio, infatti, Modena è protagonista di un crocevia singolare: quello dell’Autogrill della musica… il ‘Fini’. Lì, nelle soste di tournée e spettacoli itineranti, si incrociavano e spesso avevano occasione di conoscersi per la prima volta tantissimi artisti. Era una sorta di pausa goliardico-culinaria, che seguiva la ‘via del blues’, la via Emilia. Ma, ovviamente, su Modena avrei tanti aneddoti. Ad esempio, parlando di locali, mi viene in mente il Bob2000 a cui ho dedicato anche un’opera visiva e teatrale. Negli anni ‘60 e ‘70 i giovani non avevano i teatri, si suonava nelle piste da ballo…".

Pensa ci sia un motivo particolare per spiegare una generazione di artisti emiliani come Zucchero, Guccini, Bertoli, Dalla, Vasco, Ligabue?"Credo di sì. Siamo figli del nostro territorio. Io ho sempre sentito che la materia della Musica è amore vibrante organizzato. Il musicista è un meteorologo dell’umore delle persone. Ecco, l’Emilia-Romagna è questa immensa pianura, dove la dimensione folk ha lavorato tanto sulla musica popolare. È un universo fatto di ‘ballad’. Una Musica tranquilla, che unisce e sorride. Ma capace anche di grande nostalgia. Ho scoperto, di recente, che fino un paio di secoli fa la nostalgia veniva considerata una malattia. Sa perché? Perché i soldati del Papa, che erano svizzeri, quando si mettevano a cantare ricordando la loro terra, diventavano malinconici. E si affievoliva in loro la voglia di combattere…".

In un mondo incentrato sul ‘materiale’, dove finisce questo spirito?"Direi che finisce nella materia stessa, la materia è infatti la condensazione dello spirito. Il problema è la visione che abbiamo della realtà, composta di dimensioni visibili e invisibili, tra cui due elementi fondamentali: la consapevolezza dell’intelletto e quella del cuore. La nostra penitenza quotidiana è trovare armonia tra questi opposti e la Musica aiuta! Tutti noi viviamo di emozioni. E sono queste che la Musica fa scaturire grazie a quella misteriosa grammatica universale che fa entrare in contatto con la poesia del mondo".

Un capitolo del romanzo parla della sua generazione, associata a una Nuvola."Senza alcun dubbio è stato un periodo generativo, quello che va dal ’67 al ’74. Eravamo come nell’occhio di un ciclone. Ripeto una cosa che ho inserito anche in un ‘manifesto’ generazionale nel mio ultimo lavoro, il Pianeta della Musica: da quell’esperienza almeno una cosa l’abbiamo capita: se le parole possono mentire, la Musica non mente mai".