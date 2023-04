L’impennata dei prezzi "Restano sugli scaffali i prodotti più costosi e meno necessari"

di Jacopo Gozzi

Negli anni c’è stato un drastico e progressivo aumento dei prezzi per i consumatori che hanno dovuto fronteggiare crisi continue come la guerra in Ucraina, le bollette ’fuori controllo’ e l’inflazione che ha raggiunto picchi preoccupanti trainata verso l’alto proprio dall’esorbitante prezzo dell’energia e del gas.

Per questo le abitudini dei modenesi tra gli scaffali dei supermercati e nelle case sono radicalmente cambiati. Una recente indagine (degli istituti di ricerca Mup Research e Norstat) rivela che è tornata l’abitudine di tagliare in due il tubetto di dentifricio (23,4%) o di aprire a metà i dischetti struccanti per usarli più volte (9,4%). Ma il risparmio spesso lo si cerca anche tra gli scaffali del supermercato: secondo l’indagine, ad esempio, ormai quasi un italiano su due (46,9%) compra solo prodotti in offerta, il 25,8% cambia ogni volta supermercato pur di inseguire le promozioni.

Christian Raimondi, rappresentante legale della società Madonnina 2 che, insieme a due soci, gestisce due punti vendita Conad di proprietà al Villaggio Giardino e alla Madonnina, lo sa bene. "Questo è stato un triennio molto duro anche per noi – dichiara Raimondi – perché ci siamo scontrati con un aumento drastico dei costi di produzione e molte difficoltà. Le principali? Reperire le materie prime, i trasporti e gli autotrasportatori, sempre più cari a causa dell’incremento del prezzo del carburante, fino ad arrivare alle spese per il packaging: il costo di carta, plastica e vetro è aumentato sensibilmente. Tutte queste variabili sono rilevanti, ma indipendenti da noi che ci collochiamo al termine della catena di produzione".

Attualmente, per non perdere clienti, molti esercizi commerciali hanno dovuto evitare di fare ricadere i costi esclusivamente sui consumatori, anche se questa prassi ha influito sulla marginalità, in calo di 2-3 punti rispetto agli anni precedenti il 2020.

"Questi aumenti – continua il Raimondi – hanno generato un cambiamento delle abitudini alimentari dei clienti: dal mio punto di vista, sembra che si spenda sempre meno per i beni di lusso. I prodotti che spesso rimangono sugli scaffali sono, infatti, quelli meno necessari: il banco pescheria è in deflazione vendita e a novembre Federconsumatori denunciava un crollo del –16% dei consumi di carne e pesce. Questo dato è confermato da ciò che accade al banco macelleria, dove aumentano le vendite delle carni bianche, ma calano quelle delle carni rosse; in salumeria si prediligono gli affettati economici rispetto a quelli più costosi. Purtroppo, temo che ci vorrà ancora molto tempo per vedere un’inversione di tendenza in questo mercato". In risposta a questo fenomeno, molti esercenti cercano di limitare i danni: nella grande distribuzione la fidelizzazione è sempre più importante, così come la vendita di quei prodotti di prima necessità che mantengono prezzi concorrenziali nonostante gli aumenti.

"Uno dei paradossi più eclatanti di questo momento – conclude Raimondi – è che attualmente facciamo molti più scontrini rispetto agli anni precedenti, tuttavia i volumi d’acquisto sono calati: molte persone hanno ripreso a fare la spesa quotidianamente o più spesso, al fine di comprare lo stretto necessario e ridurre al minimo gli sprechi". "Un’ultima considerazione particolare in questo momento di crisi: La difficoltà mia e di molti colleghi nel reperire personale, già formato o ancora da formare".