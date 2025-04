L’importanza del Controllo di vicinato: tutti uniti per la legalità

"La legalità va condivisa". Così Chiara Casali, esponente del Controllo del Vicinato, introduce un tema cruciale: la prevenzione della devianza giovanile nel territorio di Formigine. In un’epoca in cui le comunità locali si interrogano sul ruolo di ciascuno, le risposte arrivano dal lavoro sinergico di istituzioni, forze dell’ordine e realtà educative. Emblematico è il caso di Casinalbo: un uomo affronta un gruppo di ragazzi sorpresi in atti vandalici, li blocca e li porta con sé dai carabinieri. Risultato? Una denuncia per sequestro e percosse. "Non bisogna mai agire da soli" sottolinea Susanna Beltrami, comandante della polizia locale; "Chi lo fa, non si fida dello Stato. Ma noi ci siamo e possiamo intervenire". A Formigine non si parla di vere baby gang, ma di aggregazioni giovanili che, talvolta, disturbano: musica ad alto volume, linguaggio aggressivo, uso di sostanze. Il Controllo del Vicinato opera segnalando in modo discreto e collaborativo. La polizia affianca il monitoraggio alla prevenzione, attraverso progetti formativi e la videosorveglianza.

Sul versante educativo, interviene l’oratorio Don Bosco, dove ragazzi fragili trovano accoglienza e supporto. Suor Ester, riferimento dell’oratorio, afferma che è difficile per i ragazzi credere in se stessi se gli adulti, per primi, non credono in loro. Qui il cambiamento nasce dalle relazioni, dalla fiducia e da attività che creano appartenenza.

La sfida è di tutti: osservare, fidarsi, supportare. Perché, come ci ricordano le voci raccolte, "non dobbiamo essere eroi, ma non possiamo fare finta di niente".

Classe 2C, scuola media ’Adriano Fiori’, sede di Formigine docenti: Manzi Yvonne Carmen e Gigliotti Cristina