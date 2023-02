L’importanza di rispettare gli altri e le regole Cosa ci ha lasciato il colloquio con un vero sportivo

Andrea ci ha permesso di riflettere sull’altro lato dello sport, quello meno visibile, fatto non di coppe o medaglie, ma di azioni e parole. Lo sport non serve solo per ottenere trofei ma anche per fare nuove amicizie e per fare nuove esperienze. Lo sport per noi è divertimento, passione, stare con gli amici, e condividere tutto questo con altri ragazzi e ragazze della nostra età ci fa crescere mentalmente, ci aiuta ad affrontare meglio le sfide, le difficoltà. Lo sport unisce perché è un’attività praticata da tutti e nessuno può essere escluso così come non si può essere esclusi dalla scuola. Capita tra compagni di entrare in competizione per i voti presi nelle verifiche, per aver dato la risposta migliore nelle interrogazioni, per aver totalizzato un punteggio più alto nella gara di salto in alto. Ma quando abbiamo conosciuto Andrea abbiamo capito quanto sia importante costruire una competizione sana e costruttiva: bisogna prendere esempio da chi vince e non esserne invidiosi, bisogna congratularsi con chi raggiunge risultati migliori dei nostri e non restarci male. Solo così possiamo ricevere i complimenti degli altri quando tocca a noi stare sul podio. Non bisogna giudicare gli altri quando sbagliano, perché può ferire. Lo sport ci insegna anche a rispettare gli avversari sia dentro che fuori dal campo perché assumendo dei comportamenti violenti o aggressivi si rischia di dare un brutto esempio ai più piccoli e motivo di vergogna per tutta la squadra.

Classe 1ªA. Amidei Francesco, Benassi Ambra, Bernardi Emma, Biondini Andrea, Borresi Nicolò, Franchini Anna, Giannotti Michela, Lami Jacopo, Lori Gaia, Mihai Laurentiu, Nieri Gabriele, Pighetti Anna, Salihu Elma, Samakova Erionit, Sereafini Matteo, Shaini Vlera, Stircu Antonio, Zanotti Anna, Zouhair Taha. Prof.ssa Ilenia Rizzo