L’impreditore rapinato:: "Malviventi spregiudicati"

"Il danno maggiore? Certamente la mancanza di tranquillità. Purtroppo per un po’ non andrò ad aprire l’azienda con la stessa disinvoltura di qualche giorno fa. E di certo le operazioni di carico e scarico cercherò di farle nelle ore in cui ci sia la luce del giorno e magari qualcuno in magazzino". Così l’imprenditore Carlo Zanni, titolare di Emilbronzo 2000, situata in via dalla Costa e di ’Zanni Campioli Carlo’, vittima martedì all’alba di una violentissima rapina. Tre banditi, infatti, prima di svuotargli l’azienda lo hanno prima affrontato spruzzandogli spray al peperoncino sul volto per poi colpirlo ripetutamente con spranghe sul capo. Non contenti i balordi hanno continuato a colpirlo mentre si trovava a terra. Ora sono in corso serrate indagini, da parte della squadra mobile, per identificare gli autori che, prima di andarsene, hanno anche portato via il dischetto con le immagini della videosorveglianza. "Io ho due figlie di 12 e 16 anni e francamente se penso alla più grande che va a fare la passeggiata in centro con le amiche o la serata allo student party... non mi sento certo tranquillo – sottolinea Zanni –. Non posso nemmeno segregarla, deve vivere la sua età il più serenamente possibile, ma cercherò di evitare che resti in giro nelle ore più prossime all’imbrunire e sapere che soggetti così spregiudicati sono in giro non mi lascia di certo tranquillo. Questa è la vera ingiustizia; dover adeguare il nostro stile di vita alla prepotenza di chi delinque limitando la nostra libertà". I danni causati dai rapinatori sono ingenti. "Ancora non abbiamo fatto una stima precisa, dovranno venire i tecnici dell’antifurto e del videocontrollo. Ma tra cavi e videocamere, si arriva presto a diecimila euro". L’imprenditore spiega di aver deciso di aumentare le misure di sicurezza: "Abbiamo chiesto agli elettricisti di aumentare il numero delle lampade per l’illuminazione esterna in modo da creare un deterrente e da avere una visione migliore delle videocamere da remoto. Quanto a quello che hanno rubato siamo a poche migliaia di euro oltre alla cassettina contenente il denaro, cinquecento euro. I danni – dice – superano enormemente il valore della refurtiva, quello per noi è il vero disagio".

v.r.