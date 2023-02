L’imprenditore Budri dona un’auto medica

La donazione di un’automedica attrezzata in maniera completa per entrare in funzione al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Bianca, testimonia il legame del territorio col nosocomio e sottolinea che la popolazione non è rassegnata a rinunciarvi. Il nuovo mezzo sostituirà quello attualmente in funzione, che in quattro anni di attività ha già superato i 400.000 chilometri, che resterà in supporto. Il suo arrivo è stato reso possibile grazie alla generosità dell’imprenditore Gian Luca Budri, in collaborazione con l’associazione ’La nostra Mirandola’. "Una donazione nata dall’interesse che la mia famiglia nutre per il nostro ospedale e per il personale che vi opera all’interno – ha detto l’imprenditore -. Un gesto di affetto nella speranza di poter contribuire al futuro ed al consolidamento della nostra struttura ospedaliera". Alla cerimonia di consegna erano presenti, oltre ai vertici mirandolesi dell’azienda sanitaria e ai donatori, gli amministratori locali. "Questa donazione – ha affermato il sindaco di Mirandola - certifica l’importanza di una struttura i cui servizi vanno difesi ad ogni costo, e sottolinea il senso di appartenenza di un cittadino la cui generosità consentirà di dotare il nostro ospedale di un’auto medica attrezzata con tutte le strumentazioni utili al primo soccorso". Parole altrettanto entusiaste ha avuto il presidente Unione Comuni Modenesi Area Nord Alberto Calciolari. "Il taglio del nastro di un mezzo all’avanguardia – ha sottolineato Calciolari - fa pensare a un nuovo impegno e non a scenari nefasti per la sanità della Bassa modenese. Inoltre, il fatto che sia stata donata da un imprenditore del territorio e da una associazione locale lascia intendere come tutti qui nel comprensorio sentiamo l’ospedale Santa Maria Bianca come un servizio insostituibile". Alberto Greco