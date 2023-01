L’incidente lo scorso agosto

LO SCONTRO

L’incidente risale allo scorso 27 agosto sull’A14, tra i caselli di San Lazzaro e Castel San Pietro. L’utilitaria della giovane era rimasta in panne: all’improvviso era arrivata l’auto, condotta dall’anziano che aveva tamponato con violenza la 500.

LA DINAMICA

Alessia Grimaldi quel giorno, mentre percorreva la carreggiata Sud dell’A14, all’altezza di Castel San Pietro Terme, era rimasta bloccata nella terza corsia di marcia a causa di un guasto. La ragazza, non riuscendo a spostarsi, aveva cercato di mettersi in salvo, ma purtroppo non aveva fatto a tempo.

L’ITER GIUDIZIARIO

La mamma e il papà di Alessia si sono rivolti a Studio3A-Valore che ha già chiuso l’iter risarcitorio per i suoi assistiti. L’udienza preliminare è prevista appunto per il 24 febbraio