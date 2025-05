L’incontro alle Gallerie Estensi. Gli enigmi di Laura Martinozzi. L’unica donna sul trono d’Este

Nipote del celebre cardinale Mazzarino, sposa del duca Alfonso IV d’Este (figlio di Francesco I), madre di Maria Beatrice d’Este che divenne regina d’Inghilterra, Laura Martinozzi è stata una figura centrale del ducato estense: nel 1662 – poiché il figlio Francesco era ancora troppo piccolo: aveva appena due anni – assunse la reggenza dello Stato e la mantenne a lungo. È stata l’unica donna a regnare sul trono di Modena e Reggio Emilia: le cronache dell’epoca la descrivevano come Dux Mutinae, e Ludovico Antonio Muratori scrisse di lei come di una "donna virile, in cui grande era il senno, maggiore la pietà". Eppure su Laura Martinozzi esistono ancora alcuni enigmi irrisolti: uno su tutti è legato, per esempio, alla data di nascita su cui, negli anni, gli storici hanno avanzato diverse ipotesi.

Proprio a Laura Martinozzi sarà dedicata la mattinata di studi, promossa dalle Gallerie Estensi, che si terrà domattina alle 10.30 nella sala conferenze della Biblioteca Estense. Dopo i saluti introduttivi di Alessandra Necci, direttrice delle Gallerie Estensi, e di Alberto Menziani, presidente della Deputazione di Storia patria per le antiche province modenesi, interverranno Matteo Al Kalak ("L’eredità estense al vaglio della storia") e Francesco Gilioli che presenterà nuove scoperte su Laura Martinozzi (1635 - 1687). L’evento è stato organizzato nel primo centenario della traslazione delle spoglie della duchessa dal Monastero della Visitazione (da lei fondato) alla Cappella Estense nella chiesa di San Vincenzo. Alla sua morte, avvenuta nel convento delle Orsoline di Roma, Laura Martinozzi venne sepolta nella chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane, poi nel 1695 (secondo le sue volontà) venne traslata a Modena, al Monastero delle Visitandine, e proprio il 9 maggio 1925 – per iniziativa della Deputazione di Storia patria – la salma fu portata nella chiesa di corso Canalgrande, dove sono riunite numerose personalità estensi di spicco, fra cui i duchi Francesco I, Alfonso IV e Francesco II (marito e figlio di Laura) e Francesco IV.

s. m.