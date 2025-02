L’incontro col partigiano Corti che lottò con la Resistenza: "No all’odio"

Indissolubilmente legata al Secchia è la vita di Dante Corti, partigiano classe ’27, che allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale aveva 17 anni e abitava a Casa Pifferi a San Michele.

Lo abbiamo intervistato e ci ha raccontato che all’epoca lavorava come garzone presso un caseificio a Montegibbio e dovette fuggire in montagna, dove si unì alla Resistenza. La donna che amministrava il gruppo, siccome lui non dormiva mai, gli affidò il compito di fare la guardia notturna e da quel momento fu soprannominato ’Notte’. Successivamente il suo compito fu quello di addestrare le nuove leve fra Farneta e Montefiorino, finché ricevette l’ordine di andare a liberare Sassuolo.

Al Pescale incontrarono i tedeschi e ci fu un combattimento. Per scappare attraversarono il fiume Secchia alla volta di Castellarano, poi tornarono al Pescale. Arrivò in aiuto da Cerredolo la Brigata di Bolin, che lo seguì passando per la zona Superchia, quando Dante prese in consegna il suo plotone. Quando furono al Segre ebbero un altro combattimento contro i tedeschi ma arrivò in soccorso la Brigata Uragano di San Martino di Prignano: i tedeschi si arresero e i prigionieri furono rinchiusi nelle scuole di San Michele e condotti al Palazzo Ducale di Sassuolo finché, poco dopo, finì la guerra. Ha ribadito che un ruolo decisivo nella Resistenza lo hanno giocato le donne che si sono sacrificate e hanno patito di tutto pur di aiutare il Paese.

L’augurio che ha fatto alla classe è stato: ’Non capisco perché la gente pensi alle guerre. Fate una lunga vita. Non abbiate odio con nessuno, perché l’odio porta a brutte cose’.