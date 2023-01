L’incontro ’Il libro d’artista’ slitta al 18 marzo

L’incontro ’L’opera d’arte che c’è: il libro d’artista con Giuliano Della Casa, Franco Guerzoni e Ugo Nespolo’, previsto per oggi presso la biblioteca Delfini, è stato rimandato a causa di un imprevisto. L’appuntamento si svolgerà sabato 18 marzo, sempre alla sala conferenze della biblioteca di corso Canalgrande (ore 17), in qualità di ’finissage’ della mostra ’La collezione rivelata. Carte e libri d’artista dal Laboratorio d’Arte Grafica di Modena’ che termina il 19 marzo presso le sedi dell’ex chiesa di San Paolo di via Selmi e della biblioteca Poletti di Palazzo dei Musei.