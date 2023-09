L’incontro Testori-Visconti. Orsini testimone narratore

"Nessun regista, come Luchino, riesce a intuire, ad annusare e a percepire quel che di attorale c’è in un uomo e quel che d’umano c’è in un attore. E nessuno come lui sa farlo emergere". E ogni attore che abbia lavorato con lui "porterà sempre in sé il segno di quella esigentissima e furiosa paternità". Nei primi mesi del 1972 Giovanni Testori, drammaturgo e critico d’arte, scriveva così di Luchino Visconti: aveva collaborato con lui per la sceneggiatura di ’Rocco e i suoi fratelli’ e per alcuni lavori teatrali, come ’L’Arialda’ e ’La Monaca di Monza’, e aveva deciso di dedicargli un ritratto intimo, profondo, quasi segreto. Ma la loro amicizia poi si incrinò e anche quel testo finì in un cassetto, incompiuto, abbandonato. È riemerso soltanto pochi mesi fa e Giovanni Agosti ne ha curato la pubblicazione. Saranno proprio le parole di ’Luchino’, ovvero il racconto di ’Visconti secondo Testori’, ad aprire lunedì (ore 20.30) la stagione del teatro Storchi in una serata a favore della Romagna alluvionata. Protagonista assoluto, un grande del teatro italiano, Umberto Orsini.

Visconti e Testori: lei li ha conosciuti bene entrambi...

"Mi sento come un anello di congiunzione. Nel 1960 fui tra gli attori de ‘L’Arialda’ di Testori portata in scena da Visconti. E con Luchino ho lavorato più volte, ne ‘La caduta degli dei’ come in ‘Ludwig’. Penso di essere stato uno dei pochi a cui Visconti ha dato fiducia in più occasioni". Lei leggerà brani dalla biografia ‘interrotta’ di Testori su Visconti. Come ha pensato lo spettacolo?

"È un’idea nata la scorsa primavera, quando al Piccolo di Milano mi hanno chiesto di fare una lettura per una serata unica. Inizialmente temevo non funzionasse, invece è stato un evento ricco di emozioni, anche per me. Valter Malosti, direttore di Ert, mi ha chiesto di riproporlo a Modena. Lo porterò poi anche a Parigi e a Roma".

Che Visconti ci raccontano le pagine di Testori?

"Testori adotta una scrittura alta, poetica, che scolpisce la figura di Luchino come un personaggio mitico, quasi fosse Anchise. Un uomo difficile con la voce rotta, di nebbia e di sigarette, ma anche generoso e geniale, come anch’io l’ho conosciuto".

Già: qual è il suo ricordo di Visconti?

"Nei primi approcci incuteva paura. Aveva una personalità fortissima: per noi attori era Visconti, il Conte, e lo vedevamo come su un piedistallo, diverso dalla nostra estrazione borghese. Naturalmente, nelle maglie di quest’uomo così granitico, emergeva una grande tenerezza. Se Luchino stimava una persona, non esitava a dimostrarglielo".

E Testori?

"È stato un grande privilegio conoscerlo e lavorare con lui, che è stato uno dei maggiori intellettuali italiani del ‘900. Continuammo a frequentarci e a vederci alcune volte. Franco Branciaroli ogni tanto mi ricorda quei tempi: anzi, riesce perfino a imitare perfettamente la voce di Testori e mi parla come se fosse lui".

’L’Arialda’ ebbe una vita molto difficile...

"La storia scritta da Testori portava in scena la figura di un omosessuale: non c’erano scene di sesso o nudi, eppure il lavoro venne considerato scandaloso dalla censura. A Roma riuscimmo a replicarlo per 50 sere: alla prima ci furono contestazioni organizzate in sala e Visconti fece il famoso gesto dell’ombrello che finì su tutti i giornali, però poi fu un grande successo. Ma a Milano, alla prima recita, un magistrato bloccò le rappresentazioni per oscenità. Era il 1960, sembra davvero un altro mondo. Già allora tuttavia quello spettacolo dimostrava che le parole feriscono più della visione. Ed è il cuore del nobile mestiere dell’attore che attraverso le parole si fa portavoce di pensieri". Devolverà il suo cachet al teatro di Lugo. Perché questa scelta?

"Al teatro Rossini ero andato in scena già diversi anni fa e avrei dovuto tornarci presto con un mio spettacolo, ma purtroppo l’alluvione ha gravemente danneggiato la sala. Ecco perché ho pensato subito di dedicare questa serata modenese al teatro di Lugo come simbolo di tutta la Romagna. Il mio cuore e le mie parole saranno per tutti loro".