L’inferno dantesco in tre dimensioni

Abbiamo costruito un inferno in scala. Con la supervisione del professore di Arte, Gabriele Melegari, noi ragazzi della seconda media dell’Istituto Sacro Cuore di Carpi ci siamo cimentati, divisi per gruppi, nella realizzazione di un modellino di cartone che rispecchiasse la struttura dell’inferno dantesco. L’attività di laboratorio è stata condotta di pari passo con la trattazione dell’argomento in letteratura. In questo modo, abbiamo potuto mettere in pratica quanto appreso durante le ore di italiano. Il lavoro protrattosi per alcuni mesi, ci ha davvero messi alla prova.

Ogni gruppo, pur utilizzando lo stesso materiale, ossia il cartone, ha costruito modelli decisamente differenti, mantenendosi però fedele alla celebre conformazione dell’inferno dantesco: 9 cerchi concentrici che si vanno progressivamente a restringere, formando così una struttura a imbuto che si spinge sino al centro della terra. C’è il gruppo che ha scelto di realizzare un modellino che si presentasse come un inferno visto in sezione, chi invece ha puntato sulle grandi dimensione e chi infine ha sfruttato la sua abilità per costruire un piccola Gerusalemme e la stessa ’selva oscura’ sulla superficie della sua versione cartonata dell’Inferno.

Il 25 marzo, il giorno del Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, è stato davvero bello vedere schierati tutti i nostri modelli, ciascuno con i suoi colori: dai rossi accesi ai marrone terra dei gironi infernali; dai bianchi degli edifici di Gerusalemme; sino ai verdi della selva. Il lavoro a gruppi ci mette spesso alla prova, ma alla fine, oltre che essere un buon espediente per sedimentare e mettere in pratica gli aspetti più teorici, è anche un ottimo modo per imparare a organizzarsi in gruppo, affidandosi ruoli e responsabilità e rispettando le scadenze.

Classe 2°

Istituto Sacro Cuore