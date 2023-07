L’inferno di Rodi Antonio Platis (Fi): "Disastro inaspettato, tanti turisti spaesati"

di Alberto Greco

Ieri i primi rientri in Italia dei turisti italiani che si trovavano nell’inferno di Rodi. Testimone indiretto del dramma vissuto in questi giorni dalla popolazione è Antonio Platis, capogruppo in Provincia di Forza Italia. La sua famiglia viene da lì e il padre Nicola, oculista giunto in Italia ai tempi dei colonnelli al potere tra la fine degli anni Sessanta e inizi Settanta, è originario di Archangelos, meta turistica e uno dei centri più importanti dell’isola. Rodi è lunga meno di 80 chilometri e ha circa 115mila abitanti. Ma nei mesi estivi da qui transitano quasi 2,5 milioni di turisti.

Platis, quando è rientrato da Rodi?

"Pochi giorni fa, il 16 luglio. Sono rimasto una ventina di giorni. Zii e cugini mi tengono costantemente aggiornato e mia madre fra pochi giorni, il 31 luglio sarà sull’isola".

Rientrato appena in tempo?

"Infatti, sono rientrato il giorno prima dello scoppio dell’incendio. Per una settimana si è trattato di un piccolo fuoco divampato in una delle tante e bellissime pinete nell’entroterra dell’isola, una zona lontana dal flusso turistico. Poi, il forte vento che si è alzato ha sorpreso tutti, autorità e pompieri in primis. E sono state raggiunte alcune strutture turistiche".

Da lì però si è precipitati nell’inferno?

"Il fuoco dall’entroterra ha poi raggiunto Kalathos e la zona di Malona e Charaki, comuni prima di Archangelos piuttosto turistici".

Qual è stata la reazione?

"Immediatamente per abitanti e turisti si è decisa l’evacuazione e sono stati ospitati nel paese di mio padre, dove sono state messe a disposizione le scuole per ospitarli e fornito il personale per i primi aiuti e la pulizia. A questo si è aggiunta la grande generosità dei cittadini del paese che hanno portato materassi e fornito cibo a tutti gli sfollati. Per diverse ore, nei giorni scorsi, ad Archangelos non c’è stata corrente elettrica e quindi anche i ’pos’ non funzionavano e le carte di credito dei turisti sono risultate inutilizzabili. Negozianti, farmacisti e ristoratori di fronte a questi disagi si sono prestati pertanto per fare credito, permettendo ai turisti di avere costantemente i servizi ed i supporti necessari".

Come sono stati organizzati gli aiuti?

"Sono stati tanti gli interventi in favore dei turisti, spesso smarriti perché le grandi compagnie di tour operator non riuscivano a gestire le numerose richieste di soccorso. I taxisti si sono fatti carico degli spostamenti dei turisti bloccati, mentre diverse navi private si sono messe a disposizione per soccorrere i turisti in spiaggia sorpresi dal fumo. Svariate centinaia di volontari, inoltre, si sono affiancati ai vigili del fuoco ed hanno cercato di realizzare dei corridoi senza vegetazione o accumulando terra per togliere alimentazione al fuoco e salvare i villaggi. In questo modo si è sopperito all’impossibilita per i canadair di rifornirsi di acqua in mare per i soccorsi".

Cosa le hanno raccontato i suoi parenti?

"Mia cugina, direttrice di una clinica privata, per esempio mi ha raccontato di aver messo a disposizione il pulmino di servizio per trasportare i turisti durante l’evacuazione, che nei giorni successivi è stato prestato per consentire ai volontari di raggiungere la ’linea’ del fuoco. I greci anche in questa circostanza si sono dimostrati un popolo ospitale ed accogliente e l’hanno messo in evidenza adoperandosi per aiutare gli stranieri".