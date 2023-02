L’infinito tour di Baglioni torna al Comunale

di Stefano Marchetti

Cantautore... e globetrotter. Con il suo tour ’Dodici note solo’, Claudio Baglioni ha siglato un record: 156 concerti in 400 giorni nei maggiori teatri lirici e di tradizione di tutta Italia. Un enorme successo che Baglioni torna a festeggiare anche a Modena con ’Dodici note solo bis’, stasera alle 21 al teatro Comunale Pavarotti Freni. Una voce e una miriade di canzoni che hanno accompagnato anni belli e tanti ricordi. Il lunghissimo tour si avvia alla conclusione con le ultime tappe ma per Claudio Baglioni è come se potesse continuare all’infinito. "Ho percorso migliaia di chilometri cantando e suonando per sei sere a settimana, senza provare un istante di noia o di stanchezza, senza mai cadere nella trappola della ripetitività – confida –. Io ci ho messo la voce, la mani, il cuore. Gli altri le emozioni, le grida e gli applausi".

Come già per il concerto dello scorso aprile, anche per ’Dodici note solo bis’ Claudio Baglioni ha attinto nel suo generoso repertorio, selezionando tante canzoni, "ma sempre poche per le oltre 300 che ho scritto – aggiunge –, con la possibilità di cambiare scaletta ogni sera: un valzer nel tempo". Il cantautore romano ha scelto di narrare il suo percorso attraverso tre stazioni: quella del passato, quella del presente e quella del futuro: "Ci sono tre strumenti con tastiera: uno è un pianoforte digitale-acustico, gli altri sono macchine del suono, tastiere che si avvalgono di un’effettistica, un’orchestrazione fatta quasi di stati d’animo – spiega –. Cerco di creare un racconto attraverso le diverse timbriche e attraverso alcune canzoni anche ‘di seconda fila’, quelle che io ritengo fra le cose migliori che sono riuscito a fare". Certo, a volte occorrerebbe un’estrazione a sorte per la scelta dei brani da eseguire: "Snocciolo tutto come in un calendario al contrario, un orologio che le lancette le porta indietro".

Qualche settimana fa Claudio Baglioni ha ricevuto il Premio Tenco per la scrittura musicale raffinata e anche per quella che è considerata una canzone del secolo, ’Questo piccolo grande amore’. "Non ho mai pensato di arrivare al conseguimento di un premio così – commenta –, ma trovo che sia un premio alla carriera ed è un segno positivo che arrivi molto tardi: vuol dire che la carriera è ancora in esistere. C’è stata una fretta di etichettare che forse era dovuta a una voglia di cambiare il mondo nata alla fine degli anni ‘60. C’erano i militanti e chi non lo era. Pensavo che non essendo stato un incendiario ora non devo essere un pompiere".