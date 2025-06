L’Infiorata colora Pieve. Omaggio a Papa Francesco

Almeno un migliaio di persone ha assistito ieri alla tradizionale Infiorata del Corpus Domini a Pievepelago. Un’edizione molto particolare, dove i tappeti floreali hanno reso omaggio alla scomparsa di Papa Francesco e al Giubileo 2025, ma anche a Loretta Adani, scomparsa sabato, che per 30 anni è stata alla guida della Pro Loco e ha sempre collaborato attivamente all’Infiorata. Proprio per ricordare Loretta è stato osservato un minuto di silenzio, concluso con un grande applauso da parte degli ’infioratori’ e dei tanti turisti giunti per l’occasione. Tra i 20 tappeti, anche un benvenuto al nuovo parroco don Marek, al locale Santuario giubilare di Monticello e un ricordo dei fondatori della associazione sportiva giovanile Crp Bortolotti (don Galli, Mario Nesti e Cesare Santi). Dai tappeti anche il grido ‘Basta Guerre’ con invocazione di pace mondiale, mentre in piazza Ricci è proseguita la tradizione di tappeti dedicati alla solidarietà in particolare coi richiami alle associazioni che perseguono la cura delle malattie gravi e la donazione organi. L’ottima realizzazione dei tappeti ha fugato i dubbi dei pochi fiori disponibili, mentre dalla Sicilia sono arrivati oltre 25mila garofani.

"Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto – sottolineano gli ’infioratori’ – permettendoci di continuare questa tradizione che sfiora il traguardo del secolo. Tra gli elementi positivi – continuano –, la partecipazione di moltissimi giovani del paese e dintorni alla realizzazione dei tappeti, così che la tradizione possa continuare, sempre con uno spirito di amicizia e collaborazione che caratterizza tutti gli ’infioratori’ pievaroli (al contrario di altre località, dove non manca la competizione)". Molte le persone giunte per la prima volta a vedere l’Infiorata non solo da Emilia ma anche da Toscana ed altre regioni, rimaste tutte colpite dal fascino di queste effimere creazioni, chiedendo già quando sarà il prossimo appuntamento: legato alla Pasqua, nel 2026 l’infiorata sarà il 7 giugno.

Dal 2007 Pievepelago è stato insignito del titolo di ‘Città dell’Infiorata’, riconoscimento dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani sinora riservato a sole 10 località che in Italia realizzano la tradizionale iniziativa. Pievepelago si aggiunge così – unica località dell’Alto Appennino – alle famose Infiorate del centro Italia. Da Papa Giovanni Paolo II giunse un’apposita Benedizione Apostolica. Sempre ieri si è tenuta l’Infiorata a Fiumalbo nella piazza antistante la chiesa ed una dozzina di ’quadri’ nel percorso della Processione anche se la pioggia notturna ha danneggiato i disegni preparatori.

