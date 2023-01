l’iniziativa

Artisti per un giorno, guidati dalle parole e dalle mani esperte di chi ha lavorato con grandi nomi del ‘900. Domenica dalle 16.30 alle 19 alla Sala del Leccio del Complesso San Paolo di Modena è Roberto Gatti - stampatore per vocazione, artista per indole e formazione - a tenere il laboratorio gratuito ’Artista per un giorno’, nell’ambito della mostra da lui curata ’La collezione rivelata. Carte e libri d’artista dal Laboratorio d’Arte Grafica di Modena’. L’esposizione prosegue fino al 19 marzo, nella duplice sede del Complesso San Paolo e della Biblioteca Poletti: si tratta di una mostra dedicata al libro d’artista e alle stampe d’arte, in occasione dei 150 anni della Poletti. Al termine dell’esperienza i partecipanti potranno conservare la stampa realizzata su carta e la sua matrice (è necessaria la prenotazione al numero 059.2033125).