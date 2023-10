L’innovation Lab di Annovi Reverberi

Annovi Reverberi ha festeggiato i 65 anni dalla fondazione e ha inaugurato il suo Innovation Lab. "L’Innovation Lab è una struttura all’avanguardia, specializzata per offrire tutto il necessario per lo sviluppo di nuovi componenti e l’analisi delle prestazioni dei prodotti. È qui che le idee prendono forma, i concetti si

trasformano in realtà tangibili e tutte le parti di ogni prodotto inedito sono esaminate con cura per ottenere le massime prestazioni". Questo spazio non è solo un ambiente di lavoro. È un luogo dell’ingegno,

della sperimentazione e dell’eccellenza".

L’Innovation Lab svolge l’importante funzione di verificare le prestazioni di tutte le pompe Annovi Reverberi

e di testarne la durata nelle varie condizioni che queste dovranno affrontare durante la loro vita operativa.

Per svolgere queste funzioni, all’interno del laboratorio trovano posto vari ambienti con funzioni dedicate. Il

primo ambiente è un’officina per la preparazione e l’analisi dei campioni: qui pompe e componenti

vengono studiate nei minimi dettagli per valutarne lo stato e l’integrità dopo i test di durata a cui sono

sottoposte, ma è anche l’ambiente dove vengono studiati e creati tutti i nuovi prodotti.