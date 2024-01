L’interesse per i libri ha un sussulto. Alla biblioteca Bla prestiti a +19%

Il 19% di prestiti in più, per totali 24mila volumi ‘movimentati’ nel corso del 2023. Il BLA, la biblioteca comunale di Fiorano Modenese, chiude il 2023 con risultati oltremodo lusinghieri, che portano il volume dei prestiti ben oltre il pre-Covid (quanto si era poco sotto i 20mila) e conferma nella struttura intitolata a Paolo Monelli uno dei capisaldi della cultura cittadina. Anche grazie ad una serie di servizi innovativi – i box esterni per la consegna, il servizio di prenotazione e ritiro ‘take away’ – che hanno permesso al BLA di ‘arruolare’ quasi novecento (892, per la precisione) nuovi utenti anche grazie all’incremento del patrimonio librario, aumentato di circa 1.800 nuovi testi acquistati o ricevuti in donazione con una spesa tutto sommato esigua (17mila euro) finanziata per la metà con fondi ministeriali. "Gli ottimi riscontri del 2023 ci fanno sperare che i numeri possano crescere ancora: la lettura e lo studio sono gli strumenti principali per la consapevolezza dei cittadini e poterli assecondare è per l’Amministrazione motivo di grande soddisfazione", il commento dell’assessore alla cultura Morena Silingardi, che sottolinea la ricchezza dell’offerta culturale della biblioteca fioranese. Confermata anche, oltre che dall’assidua presenza, nelle sale, di studenti di ogni ordine e grado, anche dai numeri che hanno premiato le 78 iniziative pubbliche ospitate dal BLA nel corso del 2023: in 1000 hanno partecipato a quelle riservate agli adulti, 520 invece i minori che hanno invece partecipato a quelle (38 su 78) riservate ai più piccoli.

s. f.