Lions Day 2024 oggi in piazza Roma . Screening gratuiti per la cittadinanza

Il Lions Day 2024 si tiene oggi in piazza Roma e nella giornata internazionale che celebra l’organizzazione Lions nel mondo, ci saranno iniziative di solidarietà all’insegna del ’we serve’ e del "siamo il mondo di cui ci prendiamo cura". La manifestazione è organizzata dai Club Lions della città di Modena, col patrocinio e sostegno del Comune. La manifestazione è organizzata col contributo di Test laboratorio analisi – centro diagnostico, che consegnerà anche dei buoni’ per potere effettuare un profilo lipidico gratuito presso il Laboratorio. Oggi (dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30) i modenesi potranno usufruire di screening gratuiti per la vista per adulti e bambini, screening diabete, rischio cardiologico e counseling (informazioni e ascolto), psicologico, senologico e per la nutrizione. Ci sarà anche la possibilità di fare l’elettrocardiogramma (nel pomeriggio di domenica). I medici, biologi e sanitari che saranno a disposizione sono: Roberto Olivi Mocenigo (delegato Sanità Lions) Barbara Moretti, Barbara Canossi, Gianluca Scatigna, Daniela Vivoli, Roberto Vivoli, Massimo Saviano, Rosarita Bertoli, Mario Bondi, Cristina Leonardi, Gherardo Bergonzini, Roberto Gozzi, Maria Agnese Sabatini, Daniele Dini, Chiara Campagnano, Marianna Vallone, oltre a diversi medici specializzandi. Attraverso questi screening sarà possibile ottenere indicazioni preziose sulla propria salute ed essere indirizzati, se necessario, a ulteriori approfondimenti diagnostici. Cura della Vista e prevenzione del Diabete sono due temi fondamentali nel servizio che i Lions portano alle comunità. In Piazza Roma ci saranno anche i giovani Leo che proporranno un gioco rivolto a bambini e adolescenti per la sensibilizzazione sulla diversità e la Casa delle Culture con un laboratorio di origami per bambini e ragazzi; presente anche la Croce Rossa con le dimostrazioni per la disostruzione pediatrica.