Lions dona ecografo all’ospedale

Anche al Centro Dialisi dell’ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola, diretto dalla dottoressa Simonetta Cimino, fa il suo ingresso un ecografo wireless, pensato per il monitoraggio degli accessi vascolari nei pazienti in emodialisi. Questo grazie alla donazione del Lions Club Mirandola. Già in uso in altri centri ospedalieri della provincia, verrà utilizzato per controllare lo stato della fistola artero-venosa (FAV), ovvero l’accesso vascolare che consente ai 25 pazienti seguiti dal Distretto sanitario di Mirandola di sottoporsi regolarmente alla dialisi.

Il corretto funzionamento della FAV è fondamentale per garantire l’efficacia dei trattamenti e la sicurezza del paziente, permettendo di ridurre le complicanze e di intervenire tempestivamente con tecniche meno invasive, evitando interventi chirurgici maggiori o l’uso di cateteri venosi centrali, che comportano rischi più elevati, anche gravi.

"Si tratta di una donazione - affermano Cimino, Annamaria Ferraresi, direttrice del Distretto di Mirandola, e Giuseppe Licitra, della Direzione Sanitaria dell’ospedale - che porta un beneficio concreto e immediato ai pazienti e agevola il lavoro dei professionisti sanitari. Un gesto che dimostra come la collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio possa generare valore reale. L’ecografo wireless rappresenta un significativo passo avanti nella qualità delle cure". Alberto Greco