Lions, fondi al carcere con il torneo di calcio

Il Lions Club Castelfranco Emilia e Nonantola ha organizzato un evento speciale per sabato 10 maggio alla Casa Circondariale di Castelfranco, per un service a favore della pavimentazione della caserma degli agenti penitenziari del carcere di Castelfranco. Come ha confermato il referente del Lions organizzatore dell’evento, Pier Francesco Rossi, a sfidarsi in un triangolare di calcio 8 contro 8 saranno tre squadre: una di soci Lions e professori di educazione fisica dello Spallanzani, una di guardie carcerarie e una di detenuti. Al termine del triangolare, rinfresco preparato dai detenuti iscritti al corso di cucina dello Spallanzani. Sempre il Lions di Castelfranco e Nonantola aveva organizzato una simile iniziativa lo scorso anno per la riqualificazione della palestra femminile del carcere Sant’Anna di Modena.