Lions, note di solidarietà Rap per raccogliere fondi

Una canzone ispirata ai principi dei Lions con il fine di raccogliere fondi da destinare a scopi umanitari. Promotrice dell’innovativa iniziativa è Federica Pinotti, socia del Lions Club Formigine-Avia Pervia-Maranello. ‘We serve Lions Club Italy’ è il nome della canzone (si può ascoltare su youtube): "Era il 18 giugno 2022 – racconta Federica – un sabato pomeriggio. Ho alle spalle venti anni di esperienza nel mondo del volontariato e da tre anni sono socia Lions. Ho iniziato a pensare cosa si potesse fare di ‘originale’ per fare conoscere la nostra realtà a tutte le persone, anche oltre l’Italia e al tempo stesso riuscire a raccogliere risorse per i nostri service. Io, per diletto, fino da quando ero bambina, scrivo poesie: così mi è venuta l’idea. Per creare qualcosa di impattante e dinamico, capace di coinvolgere anche un target giovane, ho pensato di mettere insieme le parole e la musica, ma una musica moderna pop, rap. Una cosa assolutamente nuova, non solo in Italia ma anche in Europa!". Così è nato il sodalizio di Federica con due giovani artisti, Massimo Barbari e Nicolò Succi: "Li ho scelti seguendo i nostri principi di etica. Si sono messi a disposizione in modo del tutto gratuito e hanno subito compreso lo spirito della mia iniziativa: dare vita ad una canzone che parli di noi Lions e dei nostri valori, con una finalità benefica". Ad ogni download del video da Youtube, infatti, al fine di ascoltarlo, "viene riconosciuta una royalty che poi si concretizzerà in denaro che potremo impiegare per un service a sostegno di realtà che ne hanno bisogno – spiega la socia –. Sono orgogliosa di questa iniziativa, stiamo ricevendo consensi da altri Club in tutta Italia. E ho ricevuto l’approvazione del nostro presidente americano, internazionale, Brian Sheehan". La canzone è cantata in parte in inglese, "in omaggio al nostro fondatore Melvin Jones", e in parte in italiano, "per ricordare i nostri principi. Il mio sogno è un Cd di canzoni. L’auspicio è che si possa realizzare un service a sostegno de mondo sanitario".

Maria Silvia Cabri