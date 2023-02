Lions premia le donne di successo Il ricavato al coro dell’Ushac

Arte, musica e solidarietà: questi gli ingredienti della serata promossa dal Lions Carpi Host sabato a La Baracca Sul Mare. Il presidente Fabrizio Bulgarelli ha premiato Daniela Dallavalle per la capacità di reinterpretare la moda come espressione d’arte e il soprano carpigiano Serena Daolio (nella foto) per la generosità verso la comunità locale, insegnando canto ai ragazzi disabili.

La serata è stata l’occasione per raccogliere fondi a favore del coro dei disabili dell’associazione Ushac, di cui era presente il presidente Carlo Alberto Fontanesi, e alla quale è stato devoluto il ricavato della cena.

m.s.c.