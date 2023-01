Liquame nel rio Cogorno "Danno ambientale"

Schiuma alta dieci centimetri, un fortissimo odore acre e un’acqua tutt’altro che trasparente. E’ questa la ‘sorpresa’ che si sono ritrovati ieri mattina i residenti lungo il rio Cogorno, nel tratto del corso d’acqua a valle della frazione di Miceno. Migliaia di litri di liquame (probabilmente di origine bovina) sarebbero stati sversati nella notte tra giovedì e venerdì nel tratto tra il ponte Pompiglio e la località ‘Cogorno’, lungo la provinciale che conduce da Pavullo a Polinago. Intorno alle 9 di ieri è arrivata la prima segnalazione all’ufficio Ambiente del Comune, e subito sono stati allertati l’Arpae e i carabinieri Forestali. "L’ipotesi fino ad ora più accreditata è che si sia trattato di uno sversamento volontario di una cisterna di liquame bovino, probabilmente avvenuto nella notte, oppure all’alba – spiega la vicesindaca con delega all’Ambiente Claudia Piacentini –. Quando ci siamo recati sul posto, appena allertati dai residenti, la ‘macchia nera’ si era già spostata a valle. A mia memoria, erano anni che non c’erano segnalazioni di un un fatto simile. Siamo davanti ad uno spargimento intenzionale con ipotetico danno ambientale, che potrebbe avere risvolti a livello penale". A fare le spese di questo gesto sono stati i residenti dei diversi gruppi di case lungo il rio Cogorno, lo stesso torrente per il quale in passato si erano innalzate proteste riguardo al funzionamento nei giorni di pioggia del depuratore di Pavullo. A fare parte del comitato per la tutela e la salvaguardia del Cogorno c’è Rita Mammi: "Non mi era mai capitato di vedere una situazione del genere nel nostro torrente – spiega –. Questa mattina, la schiuma era alta 10 centimetri e la puzza di fogna era molto forte. In passato qualcuno aveva approfittato delle piene per disperdere del liquame, ma non si era mai arrivati ad un livello tale di gravità. Credo si tratti di un disastro ambientale che dovrebbe riguardare tutti, non solo i residenti. E pensare che fino a qualche giorno fa l’acqua era quasi pulita, e c’era anche un ‘cavaliere d’Italia’ sulle sponde del torrente, un uccello acquatico raro: ora è scomparso". Fortunatamente la massa di liquame, muovendosi verso valle, è destinata a diluirsi sempre più. Ma nulla toglie alla gravità del danno provocato: "Gli sversamenti illeciti, oltre ad essere atti perseguibili penalmente, vorrei sottolineare che vanno a danno dell’intera collettività – insiste Piacentini –. Considerato che esistono delle norme riguardo le metodologie di spandimento, sarebbe corretto seguirle e mostrare maggiore sensibilità ambientale e sociale". Sull’accaduto indaga la Forestale, che avrebbe già individuato elementi utili alle indagini.

Riccardo Pugliese