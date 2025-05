Lirica, Italia e Cina ’Sulle ali del canto’

Come raffinata appendice alla sua stagione, conclusa nei giorni scorsi, oggi alle 16 al teatro Alberione di via 3 Febbraio il Salotto Culturale Modena ci invita a un pomeriggio "Sulle ali del canto" (con ingresso gratuito). Si esibiranno alcuni giovani cantanti italiani e cinesi che stanno curando il loro perfezionamento nella nostra città, con gli insegnamenti di Stefano Seghedoni, Marily Santoro e Giuliana Panza: "È l’occasione – sottolinea Sabrina Gasparini, direttrice artistica del Salotto – per ascoltare belle voci che si stanno affacciando al panorama internazionale dell’opera". Verranno eseguite arie di Mozart, Rossini, Donizetti, Verdi e Puccini, con l’accompagnamento al pianoforte dei maestri Seghedoni e Panza. Alla ribalta i tenori Haitian Cao, Lu Xiaoyang, Liu Jianwei, il baritono Zhang Huayang, il basso Fu Shuai, i soprani Cristina Neri, Miriam Paolino, Zhang Xiling, Song Yudie.

s.m.