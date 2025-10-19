L’irritazione dei negozianti: "Le manifestazioni al sabato danneggiano lo shopping"

Come previsto, la manifestazione non è stata vista solo come invasione ’pacifica’, ma ha causato anche disguidi e limitazioni. Un fiume umano che ha sfilato lungo viale Monte Kosica, proseguendo attorno all’intero centro storico in un anello di musica e cori.

Un sabato di festa e attivismo per molti, ma di forte disagio per altri: in difficoltà la viabilità,

modificata già dalle primissime ore del mattino. Transenne lungo tutto il percorso, deviazioni anche per i bus e parcheggi chiusi già dalle 7: le strade del centro sono diventate difficili, se non impossibili, da raggiungere, sollevando l’irritazione soprattutto dei commercianti che hanno sottolineato il danno allo shopping, nel pieno del sabato pomeriggio.

"Purtroppo manifestazioni come questa creano problemi – commenta Sauro Goldoni, titolare del negozio Tangò – soprattutto il sabato pomeriggio, che è il momento in cui c’è più movimento. Io lavoro in centro storico da 40 anni e conosco bene la situazione: manifestazioni del sabato pomeriggio sono una follia. Le istituzioni non dovrebbero permetterle".

Negozi semivuoti nelle strade inaccessibili e incassi in calo: gli esercenti del centro si sono trovati circondati da barriere e musica ad alto volume, con clienti in difficoltà e un afflusso nettamente ridotto rispetto ai fine settimana abituali.

"Il sabato è il momento più importante della settimana per noi commercianti – spiega Fabio Galvani, proprietario di Galvani Ottica – tutti hanno diritto di manifestare, ma così si penalizza l’attività commerciale. Comprendo la difficoltà organizzativa e il lavoro delle forze dell’ordine, ma per noi è una perdita, soprattutto perché il centro storico lavora di più nei giorni festivi".

Sono stati diversi gli esercenti concordi nel proporre di spostare questi tipi di eventi in altri giorni della settimana, per evitare la sovrapposizione con i momenti di maggiore affluenza. Ieri, infatti, il centro era pieno ma poter accedere ai negozi si presentava come una corsa a ostacoli.

"Il nostro parere – condivide Elena Fontana, dipendente di Camiceria Righi – è che queste manifestazioni dovrebbero essere fatte diversamente. Potrebbero essere circoscritte al parco Enzo Ferrari, ma di sabato pomeriggio il centro storico è già penalizzato per la viabilità e i parcheggi".

In ogni caso c’è anche chi, tra gli esercenti, ha accolto la manifestazione in modo positivo: "Sono molto contenta della manifestazione – racconta Sara Conserva, dipendente del negozio Sergent Major – tutti sono tranquilli e felici. Sono contenta che la gente possa esprimersi liberamente.

Credo sia giusto che ci siano queste manifestazioni: ognuno deve essere libero di esprimersi e nessuno dovrebbe fermare questa possibilità".

