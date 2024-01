"Lista civica per riportare il paese a sinistra"

La data è ancora lontana. Bandierine non ne sono ancora state piantate almeno riguardo ai nomi, ma le voci su possibili candidati sindaci si rincorrono. Due su tutti. Michele Goldoni per il centrodestra e, ora, spunta Carla Balboni per il centrosinistra. Al voto mancano ancora circa cinque mesi, tuttavia negli ambienti della politica già si cominciano a fare le prime mosse in vista del voto amministrativo che dovrà decidere a chi affidare la guida del Comune per i prossimi cinque anni. I primi a scaldare i muscoli sono stati gli esponenti del Pd che, costretti a giocare a bordo campo in questa legislatura che sta per terminare, ora vogliono poter scendere su terreno di gioco e non dover recitare un semplice ruolo di spettatori. C’è da rimontare una situazione inattesa, che nel 2019 ha consentito dopo l’uscita di scena dell’ex sindaco del terremoto, Alberto Silvestri, ad una lista civica, di ispirazione di centrodestra guidata da Michele Goldoni, di prevalere – a sorpresa – con oltre il 61%. Al Pd, che nelle recenti elezioni politiche del settembre 2019 si è fermato con i suoi alleati a poco più del 29%, occorrerà una grande capacità di aggregazione per convogliare verso un suo candidato quel 9% rappresentato da M5S e quell’8% raccolto dal terzo polo. Senza questi apporti la partita si farebbe molto complicata. Dagli ambienti ufficiali del Pd si smentiscono seccamente voci sui nomi. "Ma chi è che mette in giro voci a casaccio?" domanda il segretario cittadino Nicolò Guicciardi, che nega come veritiera la candidatura di Carla Balboni, ex Margherita, donna impegnata nel volontariato, già in passato consigliere comunale più di due legislature fa e per giunta di Rivara, che è stato il fortilizio che ha consegnato nel 2019 la vittoria Goldoni. Dal Pd si nega anche che l’altro nome sondato possa essere Emilio Cioli Puviani, già consigliere di amministrazione della Banca Popolare San Felice 1893.

"L’unica cosa che so – ammette Silvestri - è che si sta cercando di fare una lista civica più ampia possibile, come si è fatto da 30 anni, ragionando su cose concrete". Dai possibili alleati, M5S e Azione, nessun pronunciamento. Sull’altro versante è ancora in dubbio la ricandidatura di Michele Goldoni, cui qualcuno rimprovera alcune scelte programmatiche e lo scarso coinvolgimento degli alleati. A lamentare questo è soprattutto il locale gruppo di Fratelli d’Italia, uscito galvanizzato dal 30% ottenuto nel settembre scorso e oggi partito di maggioranza relativa a San Felice. Ma, se Goldoni decidesse di tentare la strada di un secondo mandato nessuno si opporrebbe. "Sto ancora valutando il da farsi", si lascia scappare l’interessato.

Alberto Greco