Lista Pd, si accende la battaglia. Ressa per entrare nella giunta . Scintille tra Venturelli e Maletti

Iniziano le grandi manovre per la composizione della lista del Pd. Su chi occuperà le 32 caselle emergono due scuole di pensiero: la prima sostiene che occorra individuare un elenco rappresentativo della società (per età, professioni, associazioni, sensibilità politiche) e lasciare la nomina della eventuale giunta alla discrezionalità del sindaco e del partito chiamati a pescare all’esterno del Consiglio comunale. La seconda invece sostiene che ‘anche in politica chi ambisce a ruoli di governo deve misurarsi con il consenso’. Tradotto: chi vuole fare l’assessore, o aspira a candidarsi in Regione, deve mostrare quanti voti è in grado di prendere. Nessuno oggi può permettersi il lusso di vivere di rendita. Quale delle due visioni prevarrà?

Nel passaparola ricorrono in questi giorni i nomi di Federica Venturelli e Diego Lenzini. Secondo indiscrezioni i due sarebbero abbastanza convinti di entrare direttamente in giunta, senza necessariamente passare dalle urne. La prima in virtù del ruolo di segretaria cittadina svolto in questi anni, il secondo come ‘risarcimento’ per il passo indietro compiuto in occasione della candidatura a sindaco per lasciare spazio a Massimo Mezzetti. In diversi però nel partito spingono perché i due invece si candidino e mostrino quanto davvero pesano elettoralmente. Il problema è che però se passa il criterio della rappresentatività (entra in giunta cioè chi prende più voti) a quel punto altri big potrebbero chiedere di competere.

Venturelli sarebbe pure disposta a correre, magari come capolista, a patto però che non ci sia Francesca Maletti, a quanto pare interessata a un ruolo alle politiche sociali in Comune e disponibile a candidarsi se fosse necessario puntellare la propria posizione: la segretaria cittadina temerebbe che l’attuale consigliera regionale possa rubarle la scena di più suffragata, pescando anche al di fuori del perimetro Dem.

Ma più in generale, se dovesse passare il modello ‘Corrida’, il criterio ‘tutti dentro la lista e vediamo chi la spunta’, come si comporterebbero i vari Andrea Bortolamasi, Andrea Bosi, Giulio Guerzoni, interessati a un ruolo in un esecutivo che, giova ricordarlo, in caso di vittoria del centrosinistra deve tenere conto anche delle richieste di un posto da parte degli alleati (potenzialmente Iv, Azione, Avs, Modena civica, M5s)? È evidente che a questo punto la lista del Pd potrà diventare il terreno di confronto non solo per le amministrative, ma anche per le prossime Regionali: la ‘gara’ per Bortolamasi, Bosi, la stessa Ludovica Carla Ferrari, Francesca Maletti potrebbe non limitarsi a Modena.

Intanto movimenti anche sul fronte del centrodestra. Venerdì la parlamentare Daniela Dondi, eletta nel collegio di Modena, convocherà una conferenza stampa per un annuncio. Ufficialmente l’argomento è top secret, ma a quanto pare la deputata sarà nella lista di Fratelli d’Italia a sostegno di Luca Negrini. I due ruoli sono compatibili, dovrebbe solo rinunciare al gettone in Consiglio. Una scelta che se confermata servirà a rafforzare politicamente la lista del partito di Meloni a Modena